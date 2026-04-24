FEMIT Polgári Társulás jubileumi konferenciája képeken

A FEMIT Polgári Társulás április 24-én jubileumi konferenciát szervezett Dunaszerdahelyen, az Üzleti és Tájékoztatási Központ konferenciatermében. A rendezvény nemcsak szakmai fórumként szolgált, hanem ünnepi alkalomként is, hiszen a szervezet fennállásának 20. évfordulóját is megünnepelték.

A Céljaink és lehetőségeink című rendezvény a családi szerepek, a teljesítmény és a közösségi felelősség kérdéseit állította középpontba, miközben visszatekintett az elmúlt két évtized értékteremtő munkájára is.

A pénteki nap valódi Kárpát-medencei találkozóvá vált, hiszen a térség különböző pontjairól érkeztek vendégek, akik közvetlen vagy közvetett kapcsolatban állnak a FEMIT tevékenységével.

Németh Tímea felvételei