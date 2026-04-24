Védőszentjükre, Szent Györgyre emlékeznek a cserkészek

A cserkészek világszerte védőszentjükre, Szent Györgyre emlékeznek április 24-én, amely alkalom idén is számos közösségi programnak ad keretet – írja hivatalos oldalán a Magyar Cserkészszövetség.

Mint a közleményben hangsúlyozzák, Szent György alakja évszázadok óta a bátorság, a helytállás és az önzetlen szolgálat jelképe, ezek az értékek pedig a cserkészet pedagógiai alapelveiben is meghatározó szerepet töltenek be.

A cserkészmozgalom célja, hogy

a fiatalok közösségi élményeken keresztül fejlődjenek, és felelős, segítőkész, nyitott személyiségekké váljanak.

A Szent György-naphoz kapcsolódva – mint írják – a cserkészcsapatokban változatos programok valósulnak meg: közös foglalkozások, játékok, kézműves tevékenységek és beszélgetések segítik a fiatalokat abban, hogy közelebb kerüljenek a cserkészet értékeihez és hagyományaihoz.

A szervezők kiemelik, hogy a

programok középpontjában nem csupán a történelmi alak megismerése áll, hanem a közösségi élmény és az együtt tanulás is. Emellett a cserkészegyenruhák rendbetétele, az újonnan megszerzett felvarrók elhelyezése szintén fontos része az ünnephez kapcsolódó tevékenységeknek.

A közlemény kitér arra is, hogy a Magyar Cserkészszövetség II. Cserkészkerülete hagyományosan e jeles naphoz kapcsolódva szervezi meg éves cserkésznapját. Az április 25–26-i hétvégén megrendezett eseményen többek között miskolci, szerencsi, sátoraljaújhelyi, gyöngyösi és egri cserkészek találkoznak egymással. A programnak az egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola ad otthont, ahol a résztvevőket gazdag kínálat várja: zenés liturgia, érzékszínház, számháború, focikupa, városi akadályverseny, élő könyvtár, társasjátéksarok, cserkészexatlon, teaház, vitaest, kvíz, rekeszmászás, szabadulószoba, valamint a hagyományos tábortűz is szerepel a programban.

Mint kiemelik, a

szövetség számára kiemelten fontos, hogy a cserkészet hagyományai élő módon jelenjenek meg a helyi közösségekben, Szent György ünnepe pedig minden évben alkalmat ad arra, hogy a cserkészek közösen gondolkodjanak a bátorság, a szolgálat és a közösség iránti elköteleződés jelentéséről.

Az idei ünnephez egy kiemelt kiadvány is kapcsolódik: megjelenik Robert Baden-Powell alapművének, a Scouting for Boys – magyarul Cserkészet fiúknak – 2026-os jubileumi kiadása, amely a Cserkészbazár kínálatában válik elérhetővé.

BN/Felvidék.ma/Magyar Cserkészszövetség