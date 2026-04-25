A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának április 26-i előzetese
A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának április 26-i előzetese

Felvidék.ma
Felvidék.ma
A katolikus egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot a Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, amely egyben a papi hivatások világnapja is.

Ezen a  vasárnapon a szentmiséken világszerte a papokért és új hivatásokért imádkoznak. Komáromban pedig idén 37. alkalommal tarják a Komáromi Imanapot. Ennek keretében szlovákiai magyar püspökért és szlovákiai magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak.

Műsoruk tartalma:

„Én vagyok az ajtó” – mondja Jézus az evangéliumban. Mit jelent ez és hivatásában hogyan éli meg ezt egy pap? Erről mondja el gondolatait a Galántai járásban található Nagymácséd plébánosa,  Szlovák Marián atya.

A lélek titkai címmel a Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozat mai témája: Lelkierő és nagylelkűség. Dr. Gőgh Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai…

Szerkesztő: Ürge Tamás

Adásidő:  2026. 04. 26.  vasárnap, 7 óra 5 perckor

Ismétlés:  2026. 04. 27.  hétfőn, 13 óra 5 perckor

Felvidék.ma

