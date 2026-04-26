A lucfenyők gyorsuló pusztulása is a klímaváltozás előrehaladására figyelmeztet

A lucfenyők Magyarország-szerte tapasztalható, egyre gyorsuló pusztulása a klímaváltozás előrehaladásának egyik jele lehet – közölte a debreceni HUN-REN Atommagkutató Intézet az MTI-vel.

A lucfenyő Magyarországon természetes módon csak az Alpokalján fordul elő, az elmúlt évtizedekben azonban sok kerttulajdonos ültette és nevelte sikerrel az ország különböző részein. Az utóbbi években viszont egyre látványosabban száradnak ki a karácsonyfaként is ismert fenyők.

A debreceni HUN-REN Atommagkutató Intézet Környezetkutató Központjának munkatársai kérdőíves felméréssel vizsgálták a kertekben, parkokban, magán- és közterületeken álló lucfenyők állapotát az ország településein.

Az adatok szerint 2023-ban ugrott meg jelentősen az elpusztult, örökzöldjüket vesztett fenyők száma. Pusztulást 269 településről jeleztek. Az ország egész területéről érkező visszajelzések alapján több mint négyezer fenyőfát regisztráltak, ezeknek csaknem 60 százaléka elhalt.

A kutatók szerint a lucfenyő elterjedésének változása érzékenyen tükrözi a klímatörténeti folyamatokat, a felmelegedési és lehűlési időszakokat. A 2023-ban tapasztalt tömeges pusztulás ezért nem elszigetelt jelenség, hanem egy hosszabb távú átalakulás felgyorsulására utal.

Úgy tűnik, a Kárpát-medence éves középhőmérséklete elérhette azt a határt, amelyet a lucfenyő élettanilag már nem képes elviselni. A jelenség így a klímaváltozás egyik jól látható indikátorának tekinthető.

A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy sokan a klímamodelleket távoli, bizonytalan előrejelzésként kezelik. A Regionális Kutatások Intézete a HungaroMet adatai alapján elkészítette Magyarország éves átlaghőmérsékletének évszázad végére várható alakulását, és a lucfenyő pusztulásának mintázata erősen hasonlít az előre jelzett változásokra. Mintha ez az érzékeny fafaj már most jelezné, milyen folyamatok várhatók a közeljövőben.

A közlemény szerint a szárazföldi medencék, így a Kárpát-medence is első látásra védett térségnek tűnhetnek, valójában azonban erősen kitettek a klímaváltozás hatásainak. A közönséges lucfenyő csak egy az érintett fajok közül, de jól mutatja, hogyan alakulnak át a növénytermesztés ökológiai feltételei, és mindez milyen gazdasági következményekkel járhat.

