Home Régió Képekben a 27. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat köbölkúti megemlékezése
Régió

Hermann Barbara/Felvidék.ma

A 27. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat első napján, 2026. április 25-én Köbölkút is bekapcsolódott az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtti tisztelgésbe. A Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület, valamint Köbölkút Község Önkormányzata közös megemlékezést szervezett az Ardea előtti emlékműnél. A Nagysallótól Komáromig tartó emlékhadjáratról ITT olvashatnak bővebben.

Az ünnepi alkalmon Bolya Szabolcs, Köbölkút polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, majd sor került az emlékmű megkoszorúzására. A megemlékezés méltóságát helyi és térségi közreműködők emelték: fellépett a Csemadok mellett működő asszonykórus, a Stampay János Alapiskola, valamint az Igmándi Hagyományőrző Egyesület énekesei.

A rendezvényt Václav Tihamér tárogatójátéka kísérte, amely különleges hangulatot adott a múltidéző eseménynek. A hagyományőrzők jelenléte, a koszorúzás és az ünnepi műsor egyaránt azt szolgálta, hogy a közösség méltó módon emlékezzen a tavaszi hadjárat felvidéki vonatkozásaira és a szabadságharc hőseire.

Hermann Barbara fotói.

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma