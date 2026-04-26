Nagysallótól Komáromig vonul a 27. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat

A Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület 2026. április 25-26-án az 1848/49-es dicsőséges tavaszi hadjárat csatáinak emlékére az idei évben is megszervezte – immár 27. alkalommal – a Felvidéki Tavaszi Emlékhadjáratot.

Az anyaországban a 37. Tavaszi Hadjárat Emlékünnepségek 2026. március 28-án Tiszafüreden kezdődtek és a dicső hadjárat helyszínein keresztül Vácig befejezően április 8-ig tartottak a rendezvénysorozatának fő szervezője a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség.

Az anyaországi emlékezések után

a Felvidéken folytatódott az emléktúra, amely a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség és a Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület közreműködésével valósul meg 2026. április 25-26-án, amikor 60 katonai hagyományőrző és 19 ló járta végig az emlékhelyeket, ahová a tüzérségi ágyúkat autóval szállították.

Az első nap útvonala: Köbölkút, Szőgyén, Kisújfalu és Bátorkeszi volt. A második napon Izsáról folytatták az utat Komáromba, ahol Klapka György szobránál, majd az Öregvár udvarán fejeződött az emlékhadjárat.

Az egyes helyszíneken állandó programok közt szerepelt a huszárok, a honvédek és a tüzérek bevonulása, jelentés a polgármesternek, fogadás. Ezt követte a megemlékezés és a koszorúzás az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékműveknél. Mindkét napon Václav Tihamér felvidéki tárogatójátéka kísérte az ünnepséget. Az előadásokat Dr. Kedves Gyula ezredes, hadtörténész, muzeológus, dr. Vass László hagyományőrző honvédezredes és dr. Tárnok Balázs hagyományőrző huszárkapitány tartották.

Az első napon Köbölkúton emlékeztek a Köbölkúti csata emlékművénél, ahol Bolya Szabolcs polgármester köszöntője után a helyi Csemadok énekcsoportja, a Stampay János Alapiskola tanulói és az Igmándi Hagyományőrző Egyesület tagjai ünnepi műsorral köszöntötték az emlékezés résztvevőit. Az ünnepi beszédben dr. Tárnok Balázs hagyományőrző huszárkapitány idézte fel a köbölkúti csata és a dicsőséges tavaszi hadjárat felvidéki történéseit. Ezt követően a katonai hagyományőrzők és helyi közösségek elhelyezték az emlékezés koszorúit a hősök emlékoszlopánál.

Köbölkútról a lovassági és tüzérségi bemutató után Szőgyénbe vonult az emlékhadjárat, ahol Méri Szabolcs polgármester fogadta Tárnok István Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület elnökének jelentését és köszöntötte az érkezőket a Csongrády Lajos Alapiskola udvarán.

Görgei Artúr tábornok kimagasló katonai érdemeit Kedves Gyula történész ismertette. Ezt követően megkoszorúzták Görgey Artúr mellszobrát és az emlékhadjárat résztvevői az iskolakonyha ebédlőjében fogyasztották el az ebédet, majd a csapatok a Diós térre vonultak, ahol a lovasság Páli Csaba fehérvári hagyományőrző huszárezredes vezényletével bemutatót tartott, valamint bemutatkoztak a tüzérek és a gyalogos csapatok dr. Vass László hagyományőrző honvédezredes vezényletével. A narrátor Kedves Gyula történész volt.

A koradélutáni órákban folytatta útját az emlékhadjárat, amikor Kisújfalura érkezve Geri Valéria polgármester asszony fogadta a csapatokat a Kossuth emléktáblánál a Faluház udvarán. A helyi közösségek műsorral és frissítővel várták az emlékhadjárat résztvevőit.

A szombati vonulás utolsó állomása Bátorkeszi volt, ahol Labancz Roland polgármester köszöntője után csatajelenetre és díszszemle került sor. A csatajelenet narrátora dr. Kedves Gyula ezredes, hadtörténész, muzeológus volt. A hagyományőrzőknek és a lovaknak Búcs község adott éjszakai szállást.

Vasárnap a hadjárat Izsán keresztül haladva Komáromban fejeződik be Klapka György szobránál és az Öregvár udvarán.

Mindezeket megelőzően április 19-én Nagysallóban a helyi Csemadok szervezésében ugyancsak megtartották a hagyományos emlékünnepséget. Az ünnepi istentisztelet után a református templomkertben a kopjafánál koszorúztak, majd délután az emlékparkban elhelyezett 1848-49-es emlékműnél ünnepi műsorral és koszorúzással tisztelegtek, végül a temetőkertben a honvédsíroknál folytatódott a megemlékezés. Közreműködött a Tolna Megyei Huszárbandérium, helyi, térségbeli és anyaországi fellépők, akik emlékezetessé tették a nagysallói dicső csatára és a hősökre való emlékezést.

Az idei évben a Tavaszi Hadjárat Emlékünnepség utolsó megállójára és befejező rendezvényére május 23-án a Budai Várban kerül sor.

A Tavaszi Emlékhadjárat Európa térben és időben legkiterjedtebb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata. Az Európa-szerte ismert hagyományőrző rendezvénysorozat helyszínei között szerepelnek a történelmi csataterek, megemlékezésekkel és csatabemutatókkal, közösen az adott helyszínek önkormányzataival, közösségeivel.

Tisztelet a Hősöknek, akik bátorságukkal és áldozatukkal írták a magyar történelem dicső fejezetét!

Berényi Kornélia/Felvidék.ma