34 képviselő jelentkezett be írásban a levélszavazásról szóló parlamenti vitába

Illusztráció (Fotó: tasr)

Hétfőn reggel elkezdődött a parlamentben a külföldi szavazásról szóló törvény módosításának vitája, 34 képviselő jelentkezett be írásban, közülük négy a frakciójuk vezérszónokaként. Később még szóban is lehet jelentkezni.

A vezérszónok felszólalása 30 perces lehet, a többi képviselő 20 percet beszélhet.

A módosítás első olvasatban van, a Smer-SD terjesztette elő.

A javaslat szerint külföldről már nem lehetne postai úton szavazni, csakis a szlovák nagykövetségek épületében, de a parlamenti választás mellett kiterjesztenék ezt a lehetőséget a közvetlen államfőválasztásra is.

Emellett megemelnék a választási letétet a parlamenti és az európai parlamenti választáson induló pártok számára.

TASR/Felvidék.ma

