A hivatásokért végzett ima és az aranymise ünnepe – a XXXVII. Komáromi Imanap képeken

Április 26-án, Jó Pásztor vasárnapján ismét a közös imádság és a lelki elmélyülés került a középpontba Komárom szívében: a XXXVII. Komáromi Imanapnak idén is a Szent András-bazilika adott otthont.

A felvidéki magyar hívek nagy számban gyűltek össze, hogy együtt forduljanak Istenhez, és imádságba foglalják a papi és szerzetesi hivatások ügyét, valamint főpásztoraikat.

Az idei alkalom különleges hangsúlyt kapott, hiszen az ünnepi főpapi szentmise keretében Orosch János nagyszombati érsek atya hálaadó aranymisét mutatott be, megköszönve fél évszázados papi szolgálatának kegyelmét.

A jubileum emelkedett légkört kölcsönzött az imanapnak, amely így nemcsak könyörgés, hanem hálaadás is volt egyben.

Fotó: Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma