Csehország a NATO-nak megígért katonai képességeknek csak a felével rendelkezik

Petr Pavel cseh elnök ismét bírálta hétfőn, hogy az ország a védelmi kiadások terén nem teljesíti a NATO-tagságból eredő kötelezettségeit, a megígért katonai képességeknek csak a felével rendelkezik.

„A világ a II. világháború óta soha nem volt olyan közel egy nyílt katonai konfliktushoz, mint most” – jelentette ki a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió által megszervezett prágai pénzügyi konferencián.

Egy ilyen konfliktust leginkább úgy lehet megakadályozni, hogy a NATO-tagállamok, köztük Csehország megfelelő elrettentő erővel rendelkeznek.

„Meg kell mutatnunk, hogy semmiféle ellenünk irányuló agresszió nem térül meg” – mondta az államfő. Úgy vélte: nem elég csak egy felkészült hadsereggel rendelkezni, hanem erős államra, megfelelő pénzügyi keretekre és egy védekezni hajlandó társadalomra is szükség van.

Szerinte a NATO európai tagországainak együtt azonos katonai képességekkel kell rendelkezniük, mint az Egyesült Államoknak.

Pavel szerint Csehországnak tisztáznia kellene a NATO-val, hogy mi tekinthető védelmi kiadásnak. Úgy vélte, hogy a fő közlekedési útvonalak – autópályák, vasútvonalak – építése, felújítása beszámítható a védelmi kiadások közé, de kérdéses, hogy belefér-e ebbe egy új katonai kórház építése, ahogyan arról korábban Andrej Babiš kormányfő beszélt.

Csehországban három katonai kórház van, amelyek megfelelnek a hadsereg igényeinek, de az agresszort nem egy tíz év múlva felépítendő új kórház, hanem csak a jól kiképzett és felfegyverzett katonai egységek tudják elrettenteni a támadástól – jegyezte meg.

A védelmi kiadások és a katonai képességek a NATO júliusi csúcstalálkozójának a középpontjában lesznek, és Petr Pavel arra számít, hogy ez a vita nem lesz kellemes Csehország számára. Újra megerősítette azon szándékát, hogy államfőként részt vegyen az ankarai találkozón.

Elismerte, hogy a cseh küldöttség mandátumát a kormány határozza meg, de hangsúlyozta, hogy államfőként ő is szeretne részt venni rajta. A cseh kormány már jelezte, hogy az ankarai tanácskozáson Andrej Babiš miniszterelnök, valamint a külügyminiszter és a védelmi miniszter részvételével számol.

