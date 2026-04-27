Gubík: a nemzetpolitika vívmányait meg kell őrizni és folytatni kell az irányt

Magyar Péter, Magyarország következő miniszterelnöke ma délután Budapesten egyeztetett Gubík Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével. A tárgyaláson terítékre kerültek a szomszédságpolitika és a nemzetpolitika felvidéki magyarságot érintő kulcskérdései.
A találkozó után Gubík László közösségi oldalán közzétett videójában megjegyezte: elsődlegesen a szomszédságpolitika és nemzetpolitika került előtérbe a több mint egyórás konstruktív találkozón.
„A nemzetpolitikát illetően a leendő miniszterelnök megjegyezte, hogy az iránytól nem kívánnak eltérni. Az elért vívmányokat megbecsülik, s ezt folytatni is kívánják”
– hangsúlyozta a Magyar Szövetség elnöke.
Hozzátette: transzparensebbé, teljesítményalapúvá szeretnék tenni a támogatási politikát a határon túli nemzetrészek esetében.
A Magyar Szövetség státuszát tekintve a leendő miniszterelnök kifejtette:
fennmarad a stratégiai partnerség a magyar kormány és a határon túli magyar pártok között.
Hiszen ez nemzeti érdek, ezen alapszik a nemzetpolitika – húzta alá Gubík.
A mindenkori magyar nemzetpolitika érdeke, hogy a felvidéki magyarság újra szerezze vissza a parlamenti képviseletet. Ezt a Magyar Szövetség tudja biztosítani – jegyezte meg Gubík.
A szomszédságpolitikát tekintve Gubík László emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter már telefonon beszélt Robert Fico kormányfővel. Magyar Péter világossá tette, hogy nem enged a Beneš-dekrétumok folytán kialakult újkori vagyonelkobzások és újkori jogtiprások tisztázásának a kérdéséből. Erről szólt a mai kétoldalú találkozón is.
Mint Gubík jelezte: „Magyar Péter törekszik a jószomszédi viszonyra a mindenkori szlovák kormánnyal, de ehhez az aktuális és visszás kérdéseket rendezni kell”.
„A nemzetpolitika vívmányait meg kell őrizni és folytatni kell az irányt . Az esetleges reformoknál a Magyar Szövetség és a felvidéki civil szféra partner lesz”
– summázta gondolatait.
Gubík László üdvözölte, hogy Magyarország kormánya a mindenkori felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség partnere lesz a küzdelmekben.
Pásztor Péter/Felvidék.ma