Gubík: a nemzetpolitika vívmányait meg kell őrizni és folytatni kell az irányt

Magyar Péter, Magyarország következő miniszterelnöke ma délután Budapesten egyeztetett Gubík Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével. A tárgyaláson terítékre kerültek a szomszédságpolitika és a nemzetpolitika felvidéki magyarságot érintő kulcskérdései.

A találkozó után Gubík László közösségi oldalán közzétett videójában megjegyezte: elsődlegesen a szomszédságpolitika és nemzetpolitika került előtérbe a több mint egyórás konstruktív találkozón.

„A nemzetpolitikát illetően a leendő miniszterelnök megjegyezte, hogy az iránytól nem kívánnak eltérni. Az elért vívmányokat megbecsülik, s ezt folytatni is kívánják”

– hangsúlyozta a Magyar Szövetség elnöke.

Hozzátette: transzparensebbé, teljesítményalapúvá szeretnék tenni a támogatási politikát a határon túli nemzetrészek esetében.

A Magyar Szövetség státuszát tekintve a leendő miniszterelnök kifejtette:

fennmarad a stratégiai partnerség a magyar kormány és a határon túli magyar pártok között.

Hiszen ez nemzeti érdek, ezen alapszik a nemzetpolitika – húzta alá Gubík.

A mindenkori magyar nemzetpolitika érdeke, hogy a felvidéki magyarság újra szerezze vissza a parlamenti képviseletet. Ezt a Magyar Szövetség tudja biztosítani – jegyezte meg Gubík.

A szomszédságpolitikát tekintve Gubík László emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter már telefonon beszélt Robert Fico kormányfővel. Magyar Péter világossá tette, hogy nem enged a Beneš-dekrétumok folytán kialakult újkori vagyonelkobzások és újkori jogtiprások tisztázásának a kérdéséből. Erről szólt a mai kétoldalú találkozón is.

Mint Gubík jelezte: „Magyar Péter törekszik a jószomszédi viszonyra a mindenkori szlovák kormánnyal, de ehhez az aktuális és visszás kérdéseket rendezni kell”.

„A nemzetpolitika vívmányait meg kell őrizni és folytatni kell az irányt . Az esetleges reformoknál a Magyar Szövetség és a felvidéki civil szféra partner lesz”

– summázta gondolatait.

Gubík László üdvözölte, hogy Magyarország kormánya a mindenkori felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség partnere lesz a küzdelmekben.

Pásztor Péter/Felvidék.ma