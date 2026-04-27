Júliusig több hadgyakorlaton is részt vesznek a szlovák hadsereg katonái
Júliusig több hadgyakorlaton is részt vesznek a szlovák hadsereg katonái

Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

Több nemzetközi hadgyakorlaton is részt vesznek a szlovák hadsereg katonái 2026 első felében. A kormány jóváhagyása értelmében először Magyarországon a katonai-civil együttműködést célzó Soft Caps gyakorlaton.

A kormány jóváhagyta az European Spartan 2026 és a bulgáriai Thracian Blade 2026 gyakorlaton való részvételt is.

Emellett a katonai rendőrség csehországi gyakorlaton vesz részt, a légierő pedig a belgiumi és a lettországi repülőnapokon. A hadgyakorlatok kiegészített anyagi költségei 340 378,48 euróval emelkednek

– közölte a védelmi tárca.

A bővítés hatással van a költségvetésre.

„A hadgyakorlatok megvalósításához szükséges összeget a védelmi minisztérium költségvetéséből fedezik, azok konkrét összege a külföldi partnerekkel kötött szerződésektől függ”

– részletezte a minisztérium.

TASR/Felvidék.ma

