Sikeresen lezajlott a „Kezdj okosan – ötletből vállalkozás” országos projektverseny döntője Komáromban

Komáromban, április 24-én rendezték meg a „Kezdj okosan – ötletből vállalkozás” országos projektverseny 2026-os döntőjét, amely a fiatalok vállalkozói és technológiai ötleteinek bemutatására és fejlesztésére biztosít szakmai platformot.

A programot a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége hívta életre azzal a céllal, hogy teret adjon a középiskolai, egyetemi és főiskolai hallgatók innovatív projektjeinek kibontakoztatására, valamint támogassa őket abban, hogy ötleteikből a jövőben akár működő vállalkozások szülessenek.

A versenyre 2–5 fős csapatok jelentkezhettek, akik projektjeiket több szempont alapján dolgozták ki, többek között a piaci lehetőségek, a technológiai megvalósíthatóság és az üzleti modell figyelembevételével. Az előzsűrizést követően a legjobb csapatok jutottak a döntőbe, ahol 5 perces prezentációk keretében mutatták be elképzeléseiket szakmai zsűri előtt. A prezentációkat kérdés-felelet szekció követte, melynek során a zsűri és a közönség is lehetőséget kapott a projektek mélyebb megismerésére.

A döntőt inspiráló szakmai előadás is gazdagította: Marcinkó Adrián gyakorlati szemléletű gondolatai tovább erősítették a résztvevők vállalkozói motivációját.

A projekteket tapasztalt szakemberekből álló zsűri értékelte: Pap-Vargha Katalin, Múcska József, Bacsa László és Simon Vilmos. A zsűritagok kiemelték a versenyzők felkészültségét, kreativitását és a bemutatott ötletek piaci potenciálját.

A zsűri döntése alapján az alábbi eredmények születtek:

2. hely: Dropix (Ivančík Carla, Bócz Bence Benedek, Žákovič Alex, Farkas Kinga – Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Bátorkeszi)

3. hely: Grab24 (Csivre Noémi, Kelko Botond, Ódor Krisztián, Némethová Brigita – Műszaki Szakközépiskola, Komárom )

Különdíj: Adam Sándor, Tóth Zalán József (Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Komárom)

A szervezők hangsúlyozták, hogy a döntőbe jutott 12 csapat magas színvonalon képviselte projektjeit, ami jól tükrözi a fiatal generáció kreativitását, innovációs képességét és vállalkozói szemléletét. Külön elismerés illeti a résztvevő diákokat a szorgalmas felkészülésért, valamint a felkészítő pedagógusokat az odaadó, kitartó munkájukért.

A verseny nem csupán megmérettetést jelentett, hanem komplex fejlődési lehetőséget is biztosított a résztvevők számára. A legjobb csapatok mentorálásban részesülhetnek, szakmai képzéseken vehetnek részt, valamint lehetőségük nyílhat befektetők bevonására is projektjeik megvalósításához.

A „Kezdj okosan” projektverseny célja, hogy hosszú távon is támogassa a fiatalok vállalkozóvá válását, és hozzájáruljon egy innovatív, kezdeményező szemléletű közösség kialakulásához. A szervezők bíznak abban, hogy a program a jövőben még több tehetséges fiatalt szólít meg, és a kezdeményezés a régió meghatározó vállalkozói utánpótlásprogramjává válik.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma