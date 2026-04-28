A Három Tenger Kezdeményezés a jelenlegi geopolitikai helyzetben nélkülözhetetlen

A Három Tenger Kezdeményezés a jelenlegi geopolitikai környezetben már nemcsak releváns, hanem nélkülözhetetlen – mondta kedden Andrej Plenkovic horvát kormányfő Dubrovnikban a szerveződés csúcstalálkozójának megnyitóján.

A horvát sajtó beszámolója szerint a miniszterelnök hangsúlyozta:

a 2026-os világ már nem a 2016-os, és az energiabiztonság az elmúlt években technikai kérdésből stratégiai prioritássá vált.

A csúcstalálkozó előtt az Európai Beruházási Bank (EBB), a Horvát Újjáépítési és Fejlesztési Bank (HBOR) és több regionális fejlesztési bank megállapodást írt alá egy úgynevezett „alapok alapja” (fund of funds) létrehozásáról, amely a Balti-, a Fekete- és az Adriai-tenger közötti térség infrastruktúra beruházásait finanszírozná.

Horvátország javasolta, hogy a finanszírozás váljon a kezdeményezés negyedik pillérévé a közlekedés, az energetika és a digitális infrastruktúra mellett.

Karol Nawrocki lengyel elnök a kezdeményezés pénzügyi eszközeinek megerősítését sürgette, és felvetette egy Három Tenger Fejlesztési Bank létrehozásának lehetőségét.

A lengyel elnök hangsúlyozta:

Európának erős transzatlanti kapcsolatokra van szüksége, és „nem kevesebb Amerikára”,

mert szerinte csak az egységes euroatlanti közösség képes szembenézni a jelenlegi geopolitikai kihívásokkal.

A Három Tenger Kezdeményezést 2015-ben indította el Kolinda Grabar Kitarovic horvát és Andrzej Duda akkori lengyel elnök azzal a céllal, hogy erősítse a kelet-közép-európai térség energetikai, közlekedési és digitális infrastruktúráját. A kezdeményezésnek jelenleg Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Görögország a tagja.

