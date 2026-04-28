Szlovákia megkérdőjelezte az orosz kőolajról való leválásra vonatkozó döntés jogalapját

Az Európai Unió Bíróságához fordult április 24-én Szlovákia az orosz földgáz behozatalának fokozatos betiltása és az orosz kőolajról való leválás miatt.

Erről még 2026. január 26-án döntött az Európai Parlament és az Európai Tanács. A szlovák kereset benyújtását Boris Susko (Smer-SD) igazságügyi miniszter jelentette be a közösségi médiában. Robert Fico (Smer-SD) kormányfő pedig április 17-én jelezte, hogy Szlovákia az unió bíróságához fordul.

„Megkérdőjelezzük a döntés jogalapját. A rendeletet kereskedelempolitikai döntésként fogadták el, minősített többséggel, holott külpolitikai és biztonságpolitikai szankciós döntésről van szó, és ilyen esetekben a tagállamok egyhangú jóváhagyása szükséges” – jelentette ki Susko.

Szerinte ez az eljárás sérthette az Európai Unión belüli hatásköri egyensúlyt, és gyengítheti a tagállamok szerepét az alapvető kérdésekben való döntéshozatalnál.

Azt is leszögezte, a kereset nem jelenti azt, hogy Szlovákia konfliktusba kerül az EU-val, ez csupán egy szükséges eszköz az EU alapelveinek megvédéséhez.

Szerinte a bíróság döntése azoknak az országoknak lesz fontos, amelyek jelentős mértékben függnek a gázellátástól. Az uniós rendelet szerint legkésőbb jövő ősszel kell teljesen leválni az orosz gázról.

tasr/Felvidék.ma