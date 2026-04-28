Home Kitekintő Tarr Zoltán felel majd az új kormányban a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásért
Kitekintő

Tarr Zoltán felel majd az új kormányban a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásért

Fotó: Tarr Zoltán/FB

Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét és európai parlamenti delegációvezetőjét kérte fel Magyar Péter miniszterelnök-jelölt a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium irányítására. Ehhez a tárcához tartozik a jövőben a civil szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, valamint a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás is.

Magyar Péter tájékoztatása szerint Tarr Zoltán miniszterként felel majd a színház-, a tánc- és a zeneművészet, valamint a magyar film „politikai befolyás alóli felszabadításáért” és fejlesztéséért.

Az ország társadalmi, kulturális és gazdasági felemelkedése nem képzelhető el a gondolat és a művészet szabadsága nélkül – fogalmazott a Tisza Párt elnöke.

Hozzátette: Tarr Zoltánra hárul majd az elmúlt évtizedekben „tudatosan elhanyagolt és leépített” műemlékvédelem, valamint a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetének rendezése, együttműködve a területen dolgozókkal.

Tarr Zoltán református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetemen tanult. Több mint egy évtizeden át működött a Magyarországi Református Egyház főtitkáraként. Majd ezt követően a vállalati szférában dolgozott. Neve akkor vált országosan is ismertté, amikor bocsánatot kért a bicskei gyermekotthon áldozataitól, és református lelkészként bírálta az állam és az egyház összefonódását.

Mint az index.hu-n közölt életút-ismertetőben olvasható: nagy hatással volt rá a XIV. Leó pápával való találkozása, „beszélgetésük Európa jövőjét, a közös értékek megőrzését, valamint a politika közjó szolgálatában betöltött szerepét érintette. Tarr szerint a párbeszéd és a tisztelet minden határon átívelhet – ez az a mentalitás, amelyet művelődési miniszterként a hazai kulturális életbe is beemelhet, ahol a megosztottság helyett a „közös minimum megteremtése a célja.”

Felvidék.ma/MTI/Index

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma