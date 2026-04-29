A legfőbb ügyész szerint több szempontból is alapvető fontosságú Cintula elítélése
Felvidék.ma
Maroš Žilinka (Fotó: SITA/Tomáš Bokor)

Maroš Žilinka legfőbb ügyész jogi szempontból, valamint az igazságszolgáltatás és a társadalom szempontjából is alapvető fontosságúnak tartja Juraj Cintula elítélését a Robert Fico miniszterelnök ellen elkövetett terrorcselekmény miatt. Ezt a közösségi oldalán jelentette ki a legfőbb ügyész.

„Nagyra értékelem a Legfőbb Ügyészség ügyészének

professzionális, visszafogott és meggyőző hozzáállását ebben a társadalmi szempontból kényes és nehéz büntetőügyben”

– tette hozzá Žilinka.

A Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta Cintula 21 éves börtönbüntetését, amit a miniszterelnök elleni merénylet elkövetése miatt szabtak ki rá. Terrortámadás elkövetésében bűnösnek találta a vádlottat a szenátus. A fellebbviteli bíróság szerdai ítéletében némileg korrigálta az elsőfokú bíróság által megállapított jogi minősítést. Az ítélet jogerős.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Danko hadat üzent egy szónak

Kaliňák: nem tudok róla, hogy a Beneš-dekrétumok jelenleg...

21 év börtönbüntetésre ítélte Juraj Cintulát a Legfelsőbb...

Sulík kilépett az SaS soraiból

Tiltakozik az SNS amiatt, hogy a leendő magyar...

A cégek 75%-a többre tartja a szakmai gyakorlatot...

Gašpar cáfolja, hogy politikai megrendelésre ellenőrizték a Projekt...

Szlovákia megkérdőjelezte az orosz kőolajról való leválásra vonatkozó...

A kormányfő szerint visszaélés történt a korrupcióellenes alapítványnál

A Magyar Szövetség garanciát nem kapott, stratégiai partnerséget...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma