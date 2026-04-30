A dualizmus kori szlovák vidék politikai aktivitásáról szól a Bagoly mondja új adása

A szlovák történetírás egyik közismert toposza szerint a szlovák földműves lakosság politikai aktivitása alacsony volt, amit elsősorban a korabeli magyar nemzetiségi politika elnyomó jellegének tulajdonítanak.

Vörös László kutatásai, aki a Bagoly mondja podcast adásának vendége lesz, azonban felülírják ezt, és azt jelzik, hogy a szlovák falu korántsem volt annyira apolitikus, mint gondolnánk és sok tekintetben pragmatikusan viszonyult a választásokhoz éppúgy, mint a szlovák nemzeti mozgalom törekvéseihez.

A podcast meghallgatható a Fórum Intézet oldalán, és megtekinthető az Intézet Youtube-csatornáján is.

