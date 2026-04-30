A képviselői fizetések befagyasztásáról vitázott a parlament

Illusztráció (Fotó: tasr)

A képviselői fizetések befagyasztásáról, valamint a kormányfőnek és a parlament elnökének járó úgynevezett élethosszig tartó járadék eltörléséről szóló javaslatok vitájával zárta szerdai ülésnapját a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa.

A Slovensko mozgalom által beterjesztett két indítványról összevont vitában tárgyaltak a képviselők. Mindkét javaslat még 2025 augusztusában került a parlament elé.

Az alkotmányos tisztségviselők bérviszonyait szabályozó törvény módosításában az ellenzéki képviselők azt javasolták, hogy 2026-ban a köztársasági elnök, a parlamenti képviselők, a képviselői asszisztensek fizetését, valamint a képviselői irodák működési költségeit a 2025-ös szintre fagyasszák be.

Hasonló intézkedés már a 2025 őszi konszolidációs csomag részeként is napirenden volt, akkor a képviselők fizetését valóban a 2025-ös szinten rögzítették.

A mozgalom emellett azt is kezdeményezte, hogy a kormánytagok átalányköltség-térítését állítsák vissza a 2024. február 6-a előtti szintre. A mozgalom szerint a kabinet tagjai akkor „arrogáns és ravasz módon” emelték meg saját átalányjuttatásaikat.

Egy másik törvénymódosítási javaslatban az ellenzéki képviselők a miniszterelnöknek és a parlament elnökének járó „élethosszig tartó fizetés és élethosszig tartó testőri védelem” eltörlését kezdeményezik.

A parlament képviselői csütörtökön, április 30-án reggel folytatják a munkát. A napirend szerint délután 14 órától kérdések órája lesz, ezt követően az ülést várhatóan a jövő hétig megszakítják. Csütörtökön nem tartanak szavazást.

SZE/Felvidék.ma/TASR

