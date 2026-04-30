Felvidék.ma
Nincs szükség Kijev reagálására a „különleges hadművelet” övezetében hirdetendő tűzszünethez – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára csütörtökön az orosz Life hírportálnak.

„Ez az orosz államfő döntése, és végre is fogják hajtani” – mondta.

A Kreml szóvivője hozzátette, hogy Ukrajnától egyelőre nem érkezett kielégítő szándéknyilatkozat a fegyvernyugvással kapcsolatban.

Vlagyimir Putyin elnök

az amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal szerdán folytatott telefonbeszélgetés során közölte, hogy készen áll a május 9-i győzelem napja alkalmából fegyverszünetet hirdetni.

Tavaly a fegyvernyugvás a náci Németország felett aratott győzelem 80. évfordulója alkalmából május 8-án nulla órától május 11-én nulla óráig tartott, amely alatt Moszkva szerint Kijev öt sikertelen támadási kísérletet hajtott végre. Az idei tűzszünet tervezett időtartamáról orosz részről még nem hangzott el hivatalos bejelentés.

Peszkov csütörtökön újságíróknak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy a győzelem napja különleges ünnep, ezért a fegyverszünet kihirdetése erre az időszakra különösen időszerű humanitárius kezdeményezés.

Az ukrajnai konfliktus rendezéséről szólva elmondta: egyelőre nem esett szó arról, hogy Azerbajdzsán lehetne a tárgyalások helyszíne. Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Donyec-medence és Novorosszija elcsatolt régióinak hovatartozása Oroszország szempontjából egyértelmű és vitathatatlan.

„Úgy véljük, hogy régióink egyértelműek, hovatartozásuk nyilvánvaló, és semmilyen módon nem vitatható. A kijevi rezsim egyelőre az ellenkezőjét gondolja”

– nyilatkozott.

Putyin és Trump telefonbeszélgetésére kitérve Peszkov elmondta, a két elnök megállapodott abban, hogy folytatódik a közvetítői tevékenység, de az újabb tárgyalások és a közvetítők látogatásának időpontjával kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok. Közölte, hogy az orosz államfő nem hívta meg tárgyalópartnerét Moszkvába a győzelem napjára, és a felek nem tárgyaltak az Egyesült Arab Emírségeknek az OPEC-ből való kilépéséről.

MTI/Felvidék.ma

