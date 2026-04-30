A szlovákiai fiatalok háromnegyede fontolgatja, hogy külföldre megy

A 16–17 éves szlovákiai fiatalok több mint háromnegyede fontolgatja, hogy elhagyja az országot, vagy már el is döntötte, hogy külföldön képzeli el a jövőjét. Azok közül, akik külföldre mennének, több mint 42 százalék nem tervezi a visszatérést – derül ki a gyermekjogi biztos hivatalának országos felméréséből.

A kutatásba 10 200 fiatal kapcsolódott be. A felmérés a fiatalok elégedettségét, értékrendjét, az emberekbe és intézményekbe vetett bizalmát, valamint a külföldre távozás lehetséges okait vizsgálta.

Jozef Mikloško gyermekjogi biztos csütörtöki sajtótájékoztatóján figyelmeztetett:

a megkérdezettek 38,3 százaléka már biztos abban, hogy el akar menni Szlovákiából.

„Ez rossz szám, foglalkozni kell vele, minket is meglepett, hogy ennyire magas” – fogalmazott Mikloško. Hozzátette, a fiatalok további 37,1 százaléka fontolgatja a távozást.

Ez összesen azt jelenti, hogy a 16–17 évesek 75,4 százaléka vagy gondolkodik a külföldre költözésen, vagy már meghozta erről a döntést. A gyermekjogi biztos szerint a jelenség nem kizárólag szlovákiai probléma, hanem európai szinten is érzékelhető. Mint mondta, cseh kollégája nemrég arról beszélt neki, hogy Csehországból és Németországból is a fiatalok mintegy 60 százaléka menne el.

A felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a fiatalok számára a társadalmi, családi és iskolai kapcsolatok minősége meghatározó kérdés.

Mikloško szerint a válaszadók 89 százaléka a rossz emberi kapcsolatokat komoly kihívásnak tartja.

„A rossz kapcsolatok egyszerre jelenthetnek indokot a távozásra, vezethetnek magányhoz, és a lelki problémák gyökerét is képezhetik” – mondta. A fiatalok 83 százaléka említette problémaként a negativizmust és a rosszindulatot, 81 százalékuk pedig a magány érzését.

A kutatás szerint a fiatal generáció legnagyobb problémáját a lelki nehézségek jelentik: ezt a válaszadók 67,7 százaléka nevezte meg kulcskérdésként.

A közösségi hálók hatását körülbelül 70 százalékuk látja problémának, az internet- és mobilfüggőséget pedig nagyjából 72 százalékuk tartja aggasztónak. A rossz gazdasági helyzet a megkérdezettek 48,4 százaléka szerint jelent gondot.

A felmérés különbségeket mutatott a fiúk és a lányok válaszai között is. Iveta Adamová, a Žena vie polgári társulás képviselője szerint a fiúk az élet minden vizsgált területén elégedettebbek Szlovákiában, mint a lányok. Az ország biztonságával például a fiúk 60,3 százaléka elégedett, míg a lányoknál ez az arány 44,5 százalék. A lányok gyakrabban érzékelik problémaként a rossz kapcsolatokat a családban, a társadalomban és az iskolában is.

Mikloško szerint ugyanakkor sok fiatalt továbbra is erősen köt Szlovákiához a család, a barátok, az emberi kapcsolatok, a természet, a szólásszabadság, a kulturális hagyományok és a biztonság érzése.

A bizalmi lista élén az édesanyák állnak: a fiatalok 92 százaléka mondta azt, hogy bízik az anyjában.

Ezzel szemben a politikusokkal, a médiával és az influenszerekkel szemben magas fokú bizalmatlanságot fejeztek ki.

Svetlana Pavlovičová, a gyermekjogi biztos szakmai tanácsadója a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Eperjes megyében élő fiatalok a szlovákiai élet legnagyobb pozitívumai között elsősorban a családot és a természetet említik. A régióban a fiatalok 70 százaléka a családot tartja a szlovákiai élet legnagyobb előnyének, 56,9 százalékuk pedig a természetet nevezi meg kiemelt értékként. Ez utóbbi a megyék között a legmagasabb arány.

Viera Škopová, az eperjesi Ján Adam Rayman Gimnázium pszichológusa a fiatalokkal folytatott párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.

„Nagyon fontos, hogy beszélgessünk a gyerekekkel, és a véleményüket valóban fontosnak tekintsük” – mondta. Tapasztalatai szerint a fiatalokat gyakran az önbizalom, az önértékelés és a jövő kérdései foglalkoztatják leginkább.

