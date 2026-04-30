A Tisza nem vállal szerepet új határon túli magyar pártok alapításában

A Tisza Párt nem vesz részt semmilyen új, határon túli párt alapításában, és nem támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek a külhoni magyar közösségek megosztására lennének alkalmasak – jelentette ki Tarr Zoltán, a párt alelnöke.

A politikus, akit Magyar Péter a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium leendő vezetőjeként nevezett meg, a nemzetpolitikáért, a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartásért is felel majd a Tisza-kormányban.

Tarr Zoltán bejegyzésében hangsúlyozta: a Tisza tartja magát ahhoz a választások előtt kimondott alapelvhez, hogy a külhoni magyar közösségek belső politikai életének alakítása az ott élők feladata, ezért abba kívülről nem kívánnak beavatkozni.

Mint fogalmazott, „minden ellenkező hír vagy sejtetés dacára” semmilyen új, határon túli párt alapításában nem vállalnak szerepet, és nem támogatnak olyan kezdeményezést sem, amely a közösség megosztásához vezethetne.

A Tisza Párt alelnöke szerint céljuk nem a megosztás, hanem a magyar nemzet egységének erősítése és a megbékélés előmozdítása.

Tarr Zoltán arra is emlékeztetett, hogy Magyar Péter az elmúlt napokban több határon túli magyar párt képviselőivel is tárgyalt. Ezeken a találkozókon – mint írta – egyértelművé tette, hogy a külhoni magyar közösségekkel és az őket képviselő szervezetekkel való kapcsolatokat a kölcsönös tisztelet, valamint az átlátható és világos együttműködés alapjaira kívánják helyezni.

A leendő miniszter szerint a határon túli magyarság érdekeinek és kulturális identitásának védelme nem mellékes ügy, hanem a Tisza nemzetpolitikájának egyik alapvető feladata.

„A külhoni magyar közösségek nem eszközei, hanem alanyai a magyar nemzetpolitikának” – üzente Tarr Zoltán, aki szerint a Tisza ebben a szellemben kívánja alakítani kapcsolatait a határon túli magyar szervezetekkel és közösségekkel.

