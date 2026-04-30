Megszűnt Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadói megbízása

Megszűnt Szili Katalin Kárpát-medencei autonómiatörekvésekért felelős magyar miniszterelnöki főtanácsadói jogviszonya április 30-i hatállyal.

Szili Katalin Facebook-oldalán felidézte 32 éves pályafutását és úgy értékelt, mindig a nemzetet szolgálta.

Rámutatott: az elmúlt 11 évben Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes megbízásából olyan feladatot teljesíthetett, amely mindig is szívügye volt: a határokon kívül élő nemzettársak autonómiatörekvéseinek segítése.

Az első lépéseket az Országgyűlés elnökeként több, vele azonos értékvilágú munkatársával tehette meg, egy korábbi érában, amikor 2004-ben életre hívták a párbeszéd színterét biztosító Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumát – fogalmazott. Sokan, sokféleképpen tettek hozzá az elmúlt két évtizedben a Kárpát-medencei, a diaszpórában és a szórványban élő magyar közösségek életéhez – hangsúlyozta.

„Mindaz, amit együtt az elmúlt esztendőkben elértünk, egyetlen eredőbe foglalható, egységes nemzetet teremtettünk”

– fogalmazott.

„Óvjuk a nemzetet a jövőben is, hittel, hűséggel és tartással” – tette hozzá.

MTI/Felvidék.ma