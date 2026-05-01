Az Egyesült Államok nemzetközi kezdeményezést indít a Hormuzi-szoros zavartalan hajózhatóságának érdekében

Az Egyesült Államok nemzetközi kezdeményezést jelentett be a Hormuzi-szoros szabad és zavartalan hajózhatóságának megteremtése érdekében, amihez csatlakozó partnereket vár – közölte a washingtoni külügyminisztérium csütörtökön.

A külügyi tárca szándéka szerint Tengerészeti Szabadság Konstrukció (Maritime Freedom Construct – MFC) néven elindított diplomáciai kezdeményezés koordinációs platformot jelentene a csatlakozó országok számára a Hormuzi-szoros kereskedelmi hajóforgalmának védelme és zavartalansága érdekében, egyben fokozva a nyomást az iráni vezetésen.

Az amerikai külügyminisztérium a világ csaknem minden amerikai külképviseletét arra utasította, hogy a helyi kormányokat csatlakozásra biztassa, a diplomáciai kezdeményezés Fehéroroszország, Oroszország, Kína és Kuba csatlakozásával nem számol.

„Ez az elkötelezettség tükrözi a széles nemzetközi konszenzust arról, hogy koordinált fellépésre van szükség Irán tengerhajózást érintő provokációival szemben, és a hajózás jogának és szabadságának biztosítása érdekében a Hormuzi-szorosban” – írta a tárca.

A tervek szerint az MFC középpontja Washingtonban lenne, és koordinációs pontként működne Marco Rubio külügyminiszter irányítása alatt.

