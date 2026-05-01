Csaknem 200 zenész, köztük számos világsztár lép fel a JazzFest Budapesten

Tizenkét országból csaknem kétszáz zenész, köztük számos világsztár lép színpadra az ötödik JazzFest Budapesten. Június 27-től július 5-ig koncertet ad mások mellett Al Di Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd.

„Egy város attól lesz igazán értékes, ha minél több olyan kulturális rendezvénye van, amely bevonja a lakosságot. A JazzFest Budapest ilyen, és bár az elmúlt időszakban számos nehézséggel néztünk szembe, a főváros támogató hozzáállásával sikerült idén is megszervezni” – mondta Kleb Attila fesztiváligazgató a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.

A tíznapos rendezvény fő helyszíne a Városház Park, de a Rákóczi téren, a Bakáts téren, a Jedermannban és a Filozófusok Kertjében is lesznek koncertek. A díszvendég Dél-Korea, a fesztivál idén a műfaj két meghatározó zenésze, Miles Davis és John Coltrane előtt tiszteleg.

A 2026-os rendezvény számos kerek évfordulóhoz kapcsolódik: 100 éve született a műfaj két meghatározó zenésze, Miles Davis és John Coltrane, 15 éve ünnepeljük a Nemzetközi Jazz Napot, ötödik évébe lépett a Budapest JazzFest, amelyen az idén 70 éves Borbély Mihály, a hazai dzsessz kiemelkedő alakja is fellép.

A fellépő számos világsztár között lesz a gitárzene élő legendája, Al Di Meola, napjaink egyik legnagyobb hatású és legsokoldalúbb muzsikusa, aki június 28-án ad műsort. Június 30-án játszik Pat Metheny: a többszörös Grammy-díjas amerikai gitárvirtuóz legújabb projektjével, a Side-Eye III+-szal érkezik, amelyben a fiatal amerikai dzsesszgeneráció tehetségeivel dolgozik együtt. Kvartettjével érkezik a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja, a hamarosan 88 éves Charles Lloyd: az amerikai szaxofonos július 1-jén ad koncertet.

A trombitás Miles Davis és a szaxofonos John Coltrane öröksége előtt tiszteleg Terence Blanchard trombitás és John Coltrane fia, Ravi Coltrane szaxofonos június 27-én az általuk vezette zenekarral. A basszusgitáros világsztár, Marcus Miller We Want Miles! projektje szintén izgalmas tisztelgést ígér Miles Davis előtt. A supergroupban Miller mellett Mike Stern (gitár), Bill Evans (szaxofon), Mino Cinelu (ütőhangszerek), Russell Gunn (trombita), Brett Williams (billentyűs hangszerek) és Anwar Marshall (dob) játszik július 2-án a Városháza Parkban.

A felhozatalban természetesen a hazai dzsessz-színtér számos kiválósága megtalálható.

A 70 éves fúvóshangszeres, Borbély Mihály ezúttal egy alkalmi formációval játszik, amelyben két világsztár, a francia-svájci Erik Truffaz (trombita) és az izraeli Shai Maestro (zongora) zenél vele július 1-jén. A hazai felhozatalban szerepel mások mellett a Skylark Metropolian, a Trio Midnight, Gyémánt Bálint, a Bacsó Kristóf Triad, a Nagy Emma Quintet és az Oláh Krisztián Quartet.

Mint elhangzott, a JazzFest kiterjedt kapcsolatrendszerének köszönhetően az elmúlt négy évben csaknem tíz külföldi ország rendezvényeire juttatott ki magyar fellépőket, tavaly Magyarország volt a fókuszban a rangos dél-koreai Jerasum Jazz Festivalon. Idén Dél-Korea lesz a JazzFest Budapest fókuszországa.

Ju Hje Rjong, a budapesti Koreai Kulturális Központ igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: a dél-koreai fellépők között lesz Cso Jun-szung zongorista, a Near East Quartet, a Yonglee & the Doltang, a One Mind Trio, valamint Jun Szun-na énekes.

A JazzFest Budapest a Gozsdu Udvarral közösen pályázatot hirdetett fiatal dzsessz-zenekarok számára, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson.

A végső döntést a fesztiválon is fellépő világsztárokból – Charles Lloyd, Bill Evans, Shai Maestro és Al Di Meola – álló nemzetközi zsűri hozta meg. A három nyertes – a Klausz Máté Jazz Quartet, a Lukács Márton Trió és a romániai Razvan Florescu Quartet – a Városház Parkban játszhat a fesztiválon. A pályázat legjobbjai a fesztivál előtti hetekben a Gozsdu Udvarban adnak ingyenes koncerteket.

A JazzFest Budapest június 27-én hajnalban a Filozófusok Kertjében indul Borbély Mihály, Gyémánt Bálint és Mogyoró Kornél közös koncertjével. A megvásárolt jegyekkel napi négy koncertet lehet végighallgatni, a jammelésekkel tarkított program a Városház Parkban 22 óra után ingyenes.

