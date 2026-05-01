Rozsnyón kezdetét vette Kassa megye nagyszabású rendezvénysorozata

Tegnap ünnepélyes keretek között vette kezdetét Rozsnyón a Kassa Megyei Napok idei, immár negyedik évfolyama, amely az elmúlt évekhez képest még nagyobb léptékben és gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat ezúttal nyolc városba látogat el, és több héten keresztül kínál kulturális, oktatási és szórakoztató élményeket a régió minden korosztálya számára.

A látogatók több mint 110 megyei szervezet bemutatkozásával találkozhatnak. Több mint 250 standon intézmények, iskolák, kulturális szereplők és helyi termelők kínálnak betekintést tevékenységükbe.

A tegnapi nyitónap már az első percektől jelentős érdeklődés mellett zajlott. Rozsnyó központja fesztiválhelyszínné alakult, ahol a színpadi programok délután két órakor kezdődtek, és késő estig folyamatosan zajlottak.

Fellépett a Jozef Adamovič Konzervatórium és a Peter Dvorský Konzervatórium, valamint néptáncegyüttesek közreműködésével hagyományos májusfaállításra is sor került, amely a folklórkedvelők számára különleges élményt jelentett.

Nagy sikert aratott a kassai Thália Színház Kassa, a szerelem városa című, magyar nyelvű előadása, valamint a Kassai Kerületi Bábszínház Kalóz Odüsszeia című darabjának premierje. A program része volt a Kassa megye fakanala verseny eredményhirdetése is. A könnyűzenei programok közül kiemelkedett a népszerű HEX együttes fellépése, amely számos érdeklődőt vonzott a színpad elé, és igazi fesztiválhangulatot teremtett az esti órákban.

A rendezvény nemcsak színpadi élményeket kínált, hanem számos interaktív programot is.

A látogatók csillagászati megfigyeléseken vehettek részt, különféle tudományos kísérleteket próbálhattak ki, valamint a bábszínház sátrában saját „bányamanókat” készíthettek, utalva a régió bányászati hagyományaira. A Dél-Zempléni Múzeum és Kulturális Központ speciális, látás- és hallássérültek számára is befogadható kiállítást mutatott be.

A hagyományőrzés szintén hangsúlyos szerepet kapott.

A kassai Kelet-szlovákiai Múzeum standján az érdeklődők kipróbálhatták a fazekaskorongozást, a kézműves műhelyekben pedig a szövést, valamint saját emléktárgyakat is készíthettek. A programok egységesen ötvözték a múlt értékeit a modern, élményszerű bemutatással. Emellett helyet kapott az újrahasznosítás, az egyszerű robotok készítése, valamint a memória fejlesztését célzó foglalkozások is.

A rendezvény nemcsak a szórakozásról szólt, hanem a megye fejlődési irányainak bemutatásáról is. A standokon keresztül a látogatók átfogó képet kaphattak arról, hogyan működik a megye a mindennapokban – az infrastruktúra-fejlesztésektől kezdve az oktatási beruházásokon át.

A szervezők hangsúlyozták, hogy a Kassa Megyei Napok célja megmutatni, hogy az innováció nem elvont fogalom, hanem a mindennapi élet szerves része. És nem csupán a szórakoztatás, hanem a közösségépítés és a régió identitásának erősítése is.

A kezdeményezés egyre nagyobb népszerűségnek örvend, amit jól mutat, hogy az idei évben már nyolc város csatlakozott a rendezvénysorozathoz, így még szélesebb közönséghez juthatnak el a programok.

A tegnapi sikeres rozsnyói nyitány után a rendezvénysorozat a következő hetekben további helyszíneken folytatódik, ahol hasonlóan gazdag és sokszínű programkínálat várja az érdeklődőket. A szervezők célja egy olyan élő, lüktető régió bemutatása, ahol a hagyomány és a fejlődés kéz a kézben jár, és amely egyre inkább vonzó hellyé válik az élet és a munka számára egyaránt.

Máté Gyöngyi feltételei a rendezvénysorozat emlékezetes pillanatait örökítették meg.

