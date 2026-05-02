Filmpremierrel és ünnepi műsorokkal köszönti az édesanyákat a közmédia

Tematikus beszélgetésekkel, zenés és mesés összeállításokkal, valamint különleges, megható tartalmakkal köszönti az édesanyákat a közmédia. A Duna premierrel is készül május első vasárnapján, televízióban először a csatornán láthatják a Véletlenül írtam egy könyvet című filmet.

A közmédia Anyák napi gondolatok című műsorában Janza Kata színművész, Kovácsovics Fruzsina és Pál Dénes énekesek, valamint a közmédia műsorvezetői, Morvai Noémi, Banner Géza és Habóczki Máté személyes üzenetekkel és dalokkal köszöntik édesanyjukat. A meghitt és bensőséges epizódokkal a nap folyamán találkozhatnak a Dunán, továbbá a Duna World is műsorára tűzi a vallomásokat.

A Dunán már szombaton 15:30-kor A nagyi címmel látható Hogy volt?! kiváló színművészeket, Oszvald Marikát, Bencze Ilonát és Papadimitriu Athinát lát vendégül, továbbá a vasárnap 16:05-kor kezdődő Delta tematikus epizódja szintén az anyaság köré épül: a balinéz anyaistenségek világán keresztül, szakértők segítségével mutatja be, hogyan jelenik meg az anyakép különböző kultúrákban, melyek a fő különbségek a balinéz és a magyar kultúrkör között. A Magyarország, szeretlek! szintén tematikus adással jelentkezik, 19:45-től Szulák Andrea, Várnagy Andrea, valamint Papadimitriu Athina és lányaik versengenek.

Május 3-án 21 órától az utóbbi év egyik közönségkedvenc filmjének televíziós premierjével várja nézőit a közmédia. A Dunán mutatkozik be a Véletlenül írtam egy könyvet című játékfilm, amely érzékenyen és árnyaltan dolgozza fel az édesanya elvesztésének témáját. A történet középpontjában egy fiatal lány, Nina áll, akinek legfőbb vágya, hogy író legyen – kreativitását animációsfilm-rendező apjától örökölte. Mindennapjait kétbalkezes bűvész öccse kavarja fel, s mivel az anyukája korán meghalt, női mintaként kissé merev nagynénje szolgál a családban. Amikor apja életébe egy új szerelem érkezik, Nina a szomszédban élő bohém írónő iránymutatásait követve, az írás segítségével dolgozza fel édesanyja elvesztését és nyitja meg szívét az új családtag és az első szerelem előtt.

Az M5 kulturális csatornán a Librettó is kapcsolódik az édesanyák köszöntéséhez, továbbá a pénteken 17:55-től látható A Nagyok a Gondolatok édesanyákról és örökségükről című epizódjával várja nézőit a csatorna.

Anyák napja alkalmából különleges, érzelmekkel teli adással jelentkezik a Házibuli május 2-án 22 órától az M2 Petőfi TV-n. Az est során ikonikus anyák napi dalok és személyes történetek példázzák az édesanyák iránti szeretetet és hálát. Az anyaság legszebb pillanatait és érzelmeit ünneplő zenei utazásnak többek között Dallos Bogi, Judy, Paulina, Péter Szabó Szilvia, Patai Anna, Rúzsa Magdi és Radics Gigi is része lesz. A vasárnapi ünnepnaphoz kapcsolódik május 4-én az Esti Kornél adása is, a stúdióban Csepregi Éva és fia, Heatlie Dávid mesél – a zenei aktualitásaikon kívül – kapcsolatukról, kedves személyes történeteket osztva meg a nézőkkel. Egy különleges összeállítással is készül a műsor: fiatalokat kérdeznek arról, mit jelent számukra ez az ünnep, és milyen dalok jutnak eszükbe róla. A zenei voxpopban személyes válaszok és kedvenc zenék is előkerülnek majd.

A Kossuth Rádión május 2-án 19 órakor kezdődő Örökzöld című műsor mellett az április 28-án és 30-án 11:30-tól jelentkező Vendég a háznál is e tematika mentén készül. Előbbi az élet kezdetével, a szülés, születés kapcsán felmerülő kérdésekkel, utóbbi az anyává válással foglalkozik egy csokorra való vallomást összegyűjtve arról, hogy kinek mit hozott az életébe az anyaság. Anyák napja alkalmából különleges zenei válogatással készül a Szakcsi Rádió. A kétéves születésnapját ünneplő online jazzrádióban az édesanyák ihlette jazz-szerzemények kerülnek középpontba május első vasárnapján. A műsorban hazai előadók – többek között Oláh Kálmán, Rozsnyói Péter és Gadó Gábor – művei csendülnek fel, a lírai és érzelmes daraboktól a modernebb hangzású kompozíciókig. A Dankó Rádió tematikus hétvégével köszönti az édesanyákat: magyarnótával, népzenével és örökzöld slágerekkel válogatott dalok szólnak nekik. A vasárnap 14 órától hallható Szív küldi szívnek szívesen kívánságműsor is az édesanyák köszöntéséről szól, amelyhez már most várják a hallgatók üzeneteit.

Az M2 Mesetévé anyák napján különleges, homokanimációs kisfilmekkel készül, amelyekkel a nap folyamán különböző időpontokban találkozhatnak. A rövid, lírai hangulatú epizódok – köztük a Bálna, a Medvebocs, a Hal, a Kenguru, a Hold, a Kiscsibe, a Facsemete és az esti Rigó – finom, vizuális eszközökkel idézik meg az anyai szeretet és gondoskodás témáját. A csatorna népszerű animációs sorozatai is anyák napi epizódokkal jelentkeznek: a Nyuszi Péterben (08:40) a főhős igyekszik pótolni az elfelejtett ajándékot, az Erdei tesókban (12:55) a közös készülődés és az anyukák meglepése kerül a középpontba, míg a Pinokkió és barátai epizódjában (16:55) szintén az ajándékozás kap hangsúlyt. Emellett az M2 Mesetévé saját gyártású sorozatai is tematikus részekkel jelentkeznek, A reformkor nagyjai Semmelweis Ignácról szóló része (16:50) az „anyák megmentőjeként” tiszteleg a történelmi alak előtt, továbbá a Hetedhét kaland (19:40) és az Ünneplőben is az édesanyákat köszönti.

A Csukás Meserádió szombaton tematikus anyák napi adással készül a 10 órakor kezdődő Csukás Mesepostában, ahol a Csoda Meseládika ezúttal különleges, ünnepi történeteket válogat a hallgatóknak. Benkő Péter színművész tolmácsolásában Csukás István Virágcsokor a horgon című meséje, Rák Kati előadásában Fecske László Egyetlen kívánság című írása, valamint Csorba Lóci énekestől Mikola Péter Mosolygyűjtő portya című története hangzik el, a rádió hangja, Gubik Petra pedig az orgonáról szóló saját meséjét mondja el. A műsorban István bácsi is készül a gyerekeknek: verset tanít, és kreatív ajándékötletekkel segít, hogyan lephetik meg édesanyjukat rajzokkal, virágokkal vagy saját készítésű „kuponokkal”, mint az ölelés, segítség, puszi vagy közös program. Vasárnap az ünnepi kínálatban ismert színészek és előadók tisztelegnek verssel az édesanyák előtt: Novák Péter Lackfi János Mama egy régi képen, Mikó István Létay Lajos Édesanyámnak, Györgyi Anna pedig Móra Ferenc Anyának című versét adja elő. Az esti sávban, 19 órától az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorban is az édesanyákat ünnepli a rádió egy megható történettel, amelyben Varga Lilla, a Csukás Meserádió „legmesésebb anyukája” Mester Györgyi Mása és a medvehagyma című meséjét mondja el.

