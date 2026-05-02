Színek, ízek, találkozások – a Komáromi Napok pezsgő forgataga képekben

Komárom ezekben a napokban ismét megtelik élettel: javában zajlik a térség egyik legjelentősebb közösségi és kulturális rendezvénysorozata, a Komáromi Napok. Az évente visszatérő fesztivál nem csupán programok sokaságát kínálja, hanem erősíti az itt élők és az ide látogatók közötti kapcsolatokat.

Bár a többnapos rendezvény már a záró szakaszához közeledik, a hangulat egyre fokozódik: a leglátványosabb és legnagyobb érdeklődésre számot tartó események éppen a hétvégére koncentrálódnak.

A belváros szinte minden szeglete megtelik. A Klapka tér, az Európa udvar és a Tiszti Pavilon környéke pezsgő találkozópontokká alakul, ahol a koncertek, színpadi produkciók és esti programok adják egymásnak a stafétát.

A helyszínen járva azonnal magával ragadja az embert a fesztivál sajátos lüktetése. A történelmi utcákon és a sétálóövezetben egymást érik a standok: kézművesek, őstermelők és árusok kínálják portékáikat, miközben a levegőt betölti a frissen készült ételek illata és a beszélgetések zsongása.

A kínálat idén is rendkívül gazdag: a hagyományos kézműves termékektől kezdve a helyi specialitásokon át egészen a különleges gasztronómiai élményekig minden megtalálható. A látogatók könnyen elidőznek egy-egy standnál, legyen szó kóstolásról, vásárlásról vagy egyszerűen csak a hangulat élvezetéről.

A szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy minden korosztály megtalálja a számára vonzó programot. A kulturális események, családi programok és gyermekfoglalkozások mellett a zenei kínálat is kiemelkedő, a színpadokon ismert előadók és látványos produkciók váltják egymást.

A Komáromi Napok részletes programja ITT érhető el.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

