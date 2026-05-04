Az EU készen áll minden lehetőségre az autókra kivetett amerikai vámok emelése esetén

Felvidék.ma
Illusztráció (Felvidék.ma)

Az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett egy kiszámítható, kölcsönösen előnyös transzatlanti kapcsolat mellett, de amennyiben az Egyesült Államok a kereskedelmi megállapodás részleteit tartalmazó közös nyilatkozattal ellentétes intézkedéseket hoz, egyebek mellett a gépjárművekre vonatkozó vámtarifával kapcsolatban, az EU készen áll minden lehetőségre érdekeinek védelmében – közölte Thomas Regnier, az Európai Bizottság illetékes szóvivője Brüsszelben hétfőn.

Azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump amerikai elnök a múlt héten bejelentette: 15-ről 25 százalékra emeli az Európában gyártott gépjárművekre kivetett vámot, a brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján az uniós bizottság szóvivője kérdésre válaszolva közölte: nem ez az első alkalom, hogy az EU fenyegetésekkel szembesül.

„Nem ez az első alkalom a tekintetben sem, hogy az EU nyugodt marad, és a kereskedelmi megállapodás érvényesítésére összpontosít a vállalatok és az emberek érdekében az Atlanti-óceán mindkét partján”

 fogalmazott.

Minden lehetőség az asztalon van – hangoztatta a szóvivő, majd leszögezte: az Európai Bizottság nem reagál olyan spekulatív fenyegetésekre, amelyek még nem valósultak meg.

Kiemelte:

az Európai Bizottság részéről az amerikai fenyegetés semmit sem változtatott, mert – mint fogalmazott – „mi vagyunk a legmegbízhatóbb partner a világon”.

Amikor valaki megállapodást ír alá az EU-val, tudja, hogy ez így van, már az első naptól fogva. Az EU végrehajtja a megállapodást, és teljes mértékben elkötelezett a közös vállalások teljesítése mellett – húzta alá.

„A végrehajtásra összpontosítunk, biztosítjuk a stabilitást, valamint a megállapodás következetes teljesítését és végrehajtását. Ezt fogjuk tenni a továbbiakban is, nem fogunk semmilyen fenyegetést eszkalálni. A végrehajtási szakaszra koncentrálunk” – tette hozzá válaszában az uniós bizottság szóvivője.

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közölte pénteken, hogy az Európai Unióból az Egyesült Államokba érkező személygépjárművekre és teherautókra kivetett vámtarifát 25 százalékra emeli, mivel az EU „nem tartja magát a teljes körűen elfogadott kereskedelmi megállapodáshoz”. Hozzátette: az európai cégek által az Egyesült Államok területén előállított járművekre ez a vám nem vonatkozik.

MTI/Felvidék.ma

