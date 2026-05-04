Az SNS biztosítékot kér Ficótól, hogy nem szavazza meg Ukrajna EU-tagságát

Az SNS biztosítékot fog kérni Robert Fico kormányfőtől, hogy nem szavazza meg Ukrajna EU-tagságát ebben a kormányzati ciklusban – jelentette be a közösségi médiában Andrej Danko, a nemzeti párt elnöke, és hozzátette, az SNS egyáltalán nem helyesli, hogy Fico tárgyalt az ukrán elnökkel, és a párt ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását.

„Az SNS meggyőződése szerint a kormányfőnek nincs semmilyen felhatalmazása arra, hogy Szlovákia nevében Ukrajna EU-csatlakozásának támogatásáról beszéljen” – jelentette ki Danko.

Az SNS leszögezte, kormánypártként kész elmenni a politikai felelősségvállalás határáig, ha Fico nem ígéri meg,

hogy a jelenlegi szlovák kormánytól Ukrajna nem kap jóváhagyást az uniós csatlakozásához.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn kijelentette, az Európai Politikai Közösség (EPC) jereváni csúcstalálkozóján beszélt Robert Ficóval, és Ukrajna készen áll a konstruktív párbeszédre, erős kapcsolatokat akar kiépíteni a két ország között.

