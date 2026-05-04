Fico elutazott az Európai Politikai Közösség jereváni ülésére

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő hétfőn kora reggel az örményországi Jerevánba utazott, hogy részt vegyen az Európai Politikai Közösség (EPC) ülésén. A csúcstalálkozón megbeszélést folytat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – tájékoztatta a TASR-t a kormányhivatal.

„Az EPC nyolcadik csúcstalálkozóján ülnek most össze az európai vezetők Jerevánban, a csúcs mottója: A jövő építése – egység és stabilitás Európában” – folytatta a hivatal.

A sajtóosztály hozzáfűzte, az EPC célja, hogy teret biztosítson a politikai párbeszédnek és együttműködésnek az európai kontinensen.

Az első csúcstalálkozó 2022-ben volt Prágában, 44 európai ország részvételével, a legutóbbi, hetedik találkozót 2025 októberében tartották Dániában.

Fico a nap folyamán megbeszélést folytat Zelenszkijjel, ebben szombaton (május 2.) egyeztek meg telefonon.

„Megegyeztünk, hogy hétfőn rövid megbeszélést tartunk a jereváni EPC-csúcson, hogy folytatódnak az együttes kormányüléseink, és hogy találkozunk a szlovák és az ukrán fővárosban is”

– mondta Fico.

Hozzátette, egyes kérdésekben eltér a két ország véleménye, de közös érdek a jószomszédi kapcsolatok építése.

„Megerősítettem, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseit, mivel azt szeretné, hogy a szomszédja demokratikus és stabil ország legyen”

– jegyezte meg Fico. A szombati telefonbeszélgetésükön azt is hangsúlyozta, nem lehet olyan békét kötni Oroszországgal, amellyel Ukrajna nem ért egyet.

TASR/Felvidék.ma