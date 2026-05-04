Lelki és közösségi ünnep Prágában: Mohos Gábor segédpüspök atya a helyi magyar hívek körében

Május első vasárnapján különleges lelki alkalomnak adott otthont a prágai magyar katolikus közösség – számol be az ünnepi eseményről a Prágai Magyar Katolikus Plébánia Facebook-oldala.

Mint írják, május 3-án Mohos Gábor, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, aki a külhoni magyarok lelkipásztori szolgálatáért felel, látogatott el a közösséghez. A püspöki jelenlét – ahogyan hangsúlyozzák – minden alkalommal különös örömöt jelent a hívek számára, ezúttal is közös ünneplésre adott lehetőséget.

A látogatás középpontjában a szentmise állt, amelyet a hívek együtt ünnepeltek a püspökkel. A liturgia során Anyák napja alkalmából az édesanyákat is köszöntötték, ezzel is emelve az ünnep meghittségét és közösségi jellegét – emelik ki a beszámolóban.

A szentmisét követően a plébánia kertjében szeretetvendégségen gyűltek össze a résztvevők, ahol – mint fogalmaznak – a kellemes tavaszi időben lehetőség nyílt a személyes találkozásokra, beszélgetésekre és a közösségi együttlét örömének megélésére.

A májusi hónap különleges lelkiségéhez kapcsolódva sor került a felújított Mária-szobor megáldására is, amely újra méltó módon gazdagítja a plébánia kertjét.

A közösség háláját fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak az ünnep megvalósításához: külön megköszönték Doležal Marikának a szobor restaurálásának és felállításának támogatását, valamint a hívek aktív közreműködését a szeretetvendégség előkészítésében. Mint hozzáteszik, minden segítséget Isten bőséges áldása kísérjen.

Az esemény nemcsak egyházi, hanem közösségi értelemben is megerősítő alkalom volt, amelyben a jelenlévők együtt élhették meg hitüket és összetartozásukat.

BN/Felvidék.ma/Prágai Magyar Katolikus Plébánia