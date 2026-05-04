Szabó Tamás megtagadta a vallomást a tervezett ügyészgyilkosságokról

A már jogerősen elítélt Szabó Tamás hétfőn megtagadta a vallomástételt a Kuciak-gyilkosság, valamint a tervezett ügyészgyilkosságok ügyében a bazini Speciális Büntetőbíróságon. Szabót Kuciak és Martina Kušnírová megölésében való részvételéért már jogerősen 25 év szabadságvesztésre ítélték. Szintén jogerősen elítélték az ügyészgyilkosságok előkészítésében való részvételéért is, az ügyben beismerő vallomást tett.

Élve ehhez fűződő jogával, Szabó hétfőn megtagadta a vallomástételt, hogy elkerülje az esetleges további büntetőeljárást saját maga ellen. Miroslav Mazúch, a bírói szenátus elnöke bejelentette, hogy Szabó 2024 szeptemberében fellebbezést nyújtott be a Kuciak-ügyben hozott ítélet ellen, a Legfelsőbb Bíróság még nem hozott döntést az ügyben. Szabó jelenleg a rózsahegyi (Ružomberok) börtönben tölti büntetését. A vádlottak közül csak Dušan K. van jelen a bíróságon a hétfői tárgyalási napon.

Szabó 2022 júniusában a főtárgyaláson azt vallotta, 2017 nyarán Andruskó Zoltán bízta meg a jelenlegi legfőbb ügyész megölésének előkészítésével. Azt mondta, szükség esetén az ügyész családjával is végezniük kellett volna, ezért Miroslav Marčekkel úgy döntöttek, hogy nem vállalják. Mivel az akkori eljárásban vádlottként tett vallomást, a korábbi vallomásait most nem olvassák fel a bíróságon.

Miután Szabó beismerő vallomást tett az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében és megbánta tetteit, 2022 júniusától a bíróság külön eljárásban foglalkozott az ügyével. 2022 októberében bűnösnek találta ebben az ügyben is, de eltekintett a büntetés kiszabásától, mivel elégségesnek találta a Kuciak-gyilkosság miatt kiszabott 25 év feltétel nélküli szabadságvesztést. Emellett bűntársként Molnár Péter vállalkozó megölésének előkészítése miatt is elítélték.

Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják azzal, hogy megrendelték Ján Kuciak újságíró meggyilkolását. A 2018 februárjában történt nagymácsédi (Veľká Mača) támadásban meghalt az újságíró menyasszonya, Martina Kušnírová is. Az ügyben hozott előző két ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság, így már harmadszor van az ügy a Speciális Büntetőbíróság előtt. Korábban Miroslav Marčeket és Szabó Tamást, a gyilkosság elkövetőit 25 év, Andruskó Zoltánt 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

Az ügyészgyilkosságok megrendelésével és eltervezésével Marian K. és Alena Zs. mellett Dušan K. és Darko D. ellen emeltek vádat. A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén, Peter Šufliarský likvidálását 2018-ban rendelték meg. A gyilkosságokat nem hajtották végre. Az ügyben 2022-ben Szabó ellen született jogerős ítélet, aki beismerő vallomást tett.

