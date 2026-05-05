Magas páratartalom veszélyeztette a Szlovák Nemzeti Galéria raktári gyűjteményét

A Szlovák Nemzeti Galéria (SNG) egyik raktárában és restaurátori műhelyeiben súlyos műtárgyvédelmi incidens történt 2026 február elején: a páratartalom a megengedett szint többszörösére emelkedett, ami a szakértők szerint akár visszafordíthatatlan károsodást is okozhatott értékes műtárgyakban – állítja az Otvorená kultúra! (Nyitott Kultúra) kezdeményezés sajtóközleménye.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott közlemény szerint az intézmény vezetése az esetet nem kommunikálta a nyilvánosság felé.

Kritikus páratartalom a raktárakban

A beszámoló alapján február első napjaiban a Szlovák Nemzeti Galéria raktáraiban és restaurátori műhelyeiben a relatív páratartalom ellenőrizhetetlen módon emelkedett: egyes műhelyekben 75–95%-ot mértek, később a hatodik emeleti raktárban is 80% fölé nőtt.

Ez jelentősen meghaladja a műtárgyvédelmi szabványokat: papíralapú művek esetében 20–30%, táblaképeknél pedig 50–55% az ideális tartomány.

A közlemény szerint az ingadozást a mérő- és szabályozórendszer hibája okozhatta, amelyet egy épületüzemeltetői beavatkozás válthatott ki, és amely a szenzorok működését is befolyásolhatta. Ennek következtében a rendszer téves adatok alapján szabályozhatta a páratartalmat.

Értékes műtárgyak is veszélybe kerülhettek

Az érintett raktárakban több jelentős műtárgy is található, köztük késő gótikus táblaképek a szepeshelyi oltárról, valamint Roman Ondak és Andrej Dúbravský művei. A restaurátori műhelyekben Milan Laluha és Rudo Sikorá alkotásai is voltak.

A szakértők szerint az ilyen mértékű páratartalom-ingadozás hosszú távon károsíthatja a festékrétegeket, az alapanyagokat és a műtárgyak szerkezeti stabilitását, azonban a pontos károk mértéke jelenleg nem ismert.

Hibák sorozata a rendszer működésében

Az Otvorená kultúra! több súlyos működési problémára is felhívja a figyelmet:

a szenzorhibák jelzése nem indított azonnali intézkedést,

a rendszer kezelése során nem vették figyelembe a szakmai ajánlásokat,

a riasztórendszer nem aktiválódott,

nem léptették életbe a válságkezelési tervet,

a kurátorok és restaurátorok nem kaptak időben riasztást,

a nyilvánosság felé nem történt kríziskommunikáció.

A közlemény szerint ezek együttesen súlyos szervezeti és működési hiányosságokra utalnak.

Felelősség és vezetői vita

Az ügy kapcsán az Otvorená kultúra! az intézmény vezetésének felelősségét is felveti, és a Szlovák Nemzeti Galéria jelenlegi irányítását szakmailag alkalmatlannak tartja. A közlemény szerint a gyűjtemények kezeléséért felelős vezető korábban nem muzeológiai, hanem produkciós területen dolgozott, és nem rendelkezik megfelelő szakmai háttérrel.

A felelősség kérdésében megemlítik Juraj Králik főigazgatót, valamint a kulturális minisztérium vezetését is, akik a szervezet jelenlegi struktúrájáért felelősek.

A közlemény ugyanakkor kitér arra is, hogy a főigazgató korábban azt állította: a gyűjtemények biztonságos körülmények között vannak elhelyezve, illetve az intézmény működését új ellenőrzési és monitoringrendszerekkel erősítették meg – az eset azonban ezek hatékonyságát kérdőjelezi meg.

Egy modern raktár ellentmondásai

A Szlovák Nemzeti Galéria raktárát korábban korszerű, modern technológiával felszerelt létesítményként adták át, ahol elvileg fejlett monitoringrendszerek működnek.

A jelenlegi helyzet azonban az Otvorená kultúra! szerint azt mutatja, hogy megfelelő szakmai felügyelet és üzemeltetés nélkül ezek a rendszerek nem képesek garantálni a műtárgyak biztonságát.

Figyelmeztetés a jövőre nézve

A művészeti szakma egyes szereplői régóta figyelmeztetnek arra, hogy a nem megfelelő intézményi működés hosszú távon pótolhatatlan kulturális károkat okozhat. A közlemény szerint, ha nem történik változás a vezetésben és az üzemeltetési gyakorlatban, további hasonló incidensek is bekövetkezhetnek, amelyek akár a műtárgyak visszafordíthatatlan károsodásához is vezethetnek.

Otvorená kultúra!/ HE, Felvidék.ma