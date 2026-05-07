Átadták a teljesen felújított füleki városháza történelmi épületét

Május 6-án ünnepélyesen átadták Füleken a teljesen felújított városháza történelmi épületét. A város egyik meghatározó szimbóluma mintegy másfél évig tartó komplex rekonstrukción esett át, amelynek összköltsége megközelítette a 3,5 millió eurót.

Az átadón Agócs Attila polgármester hangsúlyozta: a városháza nem csupán hivatali épület, hanem Fülek történetének és megújulási törekvéseinek fontos jelképe. Felidézte, hogy az 1911–1912-ben emelt épület abban az időszakban készült, amikor Fülek még nem rendelkezett városi ranggal, ám a zománcgyár fejlődése már új lendületet adott a településnek.

A felújítás 2024 júniusában kezdődött az Európai Unió helyreállítási tervéből származó, mintegy 2,45 millió eurós támogatással. A terveket Papp Zsolt készítette, a kivitelezést a Pamark Kft. végezte alvállalkozóival. Az épület a 2020-as évek elejére már rossz műszaki állapotba került: falai nedvesedtek, tetőszerkezete elhasználódott, fűtése pedig korszerűtlen volt.

A rekonstrukció célja az energiahatékonyság növelése, intelligens és környezettudatos megoldások alkalmazása, valamint a történelmi jelleg megőrzése és lehetőség szerinti visszaállítása volt. A munkálatok során nemcsak a külső homlokzat újult meg, hanem a belső terek is: átalakították a titkárságot, kisebb tárgyalót alakítottak ki a tetőtérben, és központi klímaberendezést is telepítettek.

Titton Viktória, a Füleki Vármúzeum igazgatója beszédében felidézte az épület gazdag múltját. A városháza 1912. június 30-án került átadásra, építését Jakab Pál losonci építész tervei alapján Schmídl Sándor kivitelezte. Az épületben az idők során helyet kapott a tűzoltóság, üzlethelyiségek, a városi könyvtár, hivatalok, majd 1991-től a városi rendőrség is.

A mai ünnepség egyik különleges mozzanata egy új időkapszula elhelyezése volt a városháza épületének falában. A zománcozott dobozt a korabeli füleki zománcedények mintái alapján készítették el. Az időkapszula a jelenkori füleki intézmények dokumentumait őrzi majd a jövő nemzedékei számára.

A polgármester beszédében úgy fogalmazott: bár a kisvárosoknak nem kedvez a kor, Fülek magyar, szlovák és roma lakói közösen dolgoznak tovább a város felvirágoztatásán.

Felvidék.ma