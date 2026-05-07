Az igazgatási illetékekről szóló vitával kezdte a csütörtöki napot a parlament

Az igazgatási illetékek csökkentéséről szóló vitával kezdte a csütörtöki ülést a parlament, az előterjesztő Marián Viskupič, az ellenzéki SaS képviselője.

A cél a szolgáltatási illetékek csökkentése, amelyek leginkább a vállalkozói szektort terhelik, ide tartoznak az általános igazgatási, közlekedési, pénzügyi igazgatási és kereskedelmi illetékek, valamint a konzuli díjak. Viskupič emlékeztetett, hogy

ezek az illetékek – az adók mellett – teszik ki a nagy részét az állam által a vállalkozói szektorra rótt teljes pénzügyi terheknek, és 2024-től a konszolidáció keretében jelentősen emelkedtek.

A parlament szokás szerint 11 órakor szavaz az addig megvitatott programpontokról, és elképzelhető, hogy ezzel véget is ér a több mint négy hete tartó ülésszak. „Javasolni fogom az ülésszak lezárásáról szóló szavazást. Ha ez a javaslat nem megy át, akkor a kérdések órájával folytatjuk” – jelentette be még szerdán (május 6.) Richard Raši (Hlas-SD) házelnök.

