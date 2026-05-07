Külügyi államtitkárt küld az Egyesült Államok a NATO keleti szárnyának bukaresti csúcsértekezletére

Az MTI felvételén jobbra Thomas DiNanno, az amerikai külügyminisztérium fegyverzetellenőrzésért és nemzetközi biztonságért felelős államtitkára

Thomas DiNanno, az amerikai külügyminisztérium fegyverzetellenőrzésért és nemzetközi biztonságért felelős államtitkára érkezik az Egyesült Államok képviseletében a NATO keleti szárnya tagállamait tömörítő „Bukaresti Kilencek” (B9) jövő heti bukaresti csúcsértekezletére – közölte csütörtökön a román elnöki hivataltól szerzett értesüléseire hivatkozva az Adevarul hírportál.

A regionális csúcsra meghívott Donald Trump amerikai elnök április elején levélben mondott köszönetet Romániának és Lengyelországnak a találkozó megszervezéséért és a közel-keleti műveletekben részt vevő amerikai csapatoknak nyújtott támogatásért, ugyanakkor jelezte, hogy – bár nem tud személyesen részt venni a B9-ek idei, május 13-án tartandó csúcstalálkozóján – elküldi képviselőjét a román fővárosba.

Az Adevarul kiemelte:

a Bulgária, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia Lengyelország, Románia és Szlovákia által indított regionális együttműködés „Többet tenni a transzatlanti biztonságért” című idei csúcstalálkozójára Mark Rutte NATO-főtitkár mellett az északi tagállamok – Finnország, Dánia, Izland, Svédország és Norvégia – képviselőit is meghívták.

A lap szerint a tanácskozás napirendjén szereplő témák között Románia számára kiemelt jelentőségű az Egyesült Államokkal való katonai együttműködés erősítése, valamint Ukrajna újjáépítése, amellyel kapcsolatban Bukarest felajánlotta, hogy a Fekete-tenger partvidékén található Mihail Kogalniceanu, illetve az erdélyi Aranyosgyéresen (Campia Turzii) működő légi támaszpontokat használják majd logisztikai központként.

A balti államok, a visegrádi országok, valamint Bulgária és Románia biztonságpolitikai egyeztetését Románia és Lengyelország kezdeményezte 2014-ben,

a Krím félsziget orosz annektálását követően, annak érdekében, hogy közösen szorgalmazzák a NATO keleti szárnyának megerősítését. A B9-ek tanácskozásait Románia és Lengyelország felváltva szervezi.

A bukaresti csúcstalálkozón Nicusor Dan román és Karol Nawrocki lengyel elnök közösen látja el a házigazda szerepét.

MTI/Felvidék.ma

