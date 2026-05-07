Külügyi államtitkárt küld az Egyesült Államok a NATO keleti szárnyának bukaresti csúcsértekezletére

Thomas DiNanno, az amerikai külügyminisztérium fegyverzetellenőrzésért és nemzetközi biztonságért felelős államtitkára érkezik az Egyesült Államok képviseletében a NATO keleti szárnya tagállamait tömörítő „Bukaresti Kilencek” (B9) jövő heti bukaresti csúcsértekezletére – közölte csütörtökön a román elnöki hivataltól szerzett értesüléseire hivatkozva az Adevarul hírportál.

A regionális csúcsra meghívott Donald Trump amerikai elnök április elején levélben mondott köszönetet Romániának és Lengyelországnak a találkozó megszervezéséért és a közel-keleti műveletekben részt vevő amerikai csapatoknak nyújtott támogatásért, ugyanakkor jelezte, hogy – bár nem tud személyesen részt venni a B9-ek idei, május 13-án tartandó csúcstalálkozóján – elküldi képviselőjét a román fővárosba.

Az Adevarul kiemelte:

a Bulgária, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia Lengyelország, Románia és Szlovákia által indított regionális együttműködés „Többet tenni a transzatlanti biztonságért” című idei csúcstalálkozójára Mark Rutte NATO-főtitkár mellett az északi tagállamok – Finnország, Dánia, Izland, Svédország és Norvégia – képviselőit is meghívták.

A lap szerint a tanácskozás napirendjén szereplő témák között Románia számára kiemelt jelentőségű az Egyesült Államokkal való katonai együttműködés erősítése, valamint Ukrajna újjáépítése, amellyel kapcsolatban Bukarest felajánlotta, hogy a Fekete-tenger partvidékén található Mihail Kogalniceanu, illetve az erdélyi Aranyosgyéresen (Campia Turzii) működő légi támaszpontokat használják majd logisztikai központként.

A balti államok, a visegrádi országok, valamint Bulgária és Románia biztonságpolitikai egyeztetését Románia és Lengyelország kezdeményezte 2014-ben,

a Krím félsziget orosz annektálását követően, annak érdekében, hogy közösen szorgalmazzák a NATO keleti szárnyának megerősítését. A B9-ek tanácskozásait Románia és Lengyelország felváltva szervezi.

A bukaresti csúcstalálkozón Nicusor Dan román és Karol Nawrocki lengyel elnök közösen látja el a házigazda szerepét.

MTI/Felvidék.ma