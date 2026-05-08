Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat! – Egy éve választották meg XIV. Leó pápát

Pontosan egy évvel ezelőtt, 2025. május 8-án este hangzott fel a Szent Péter-bazilika középső erkélyéről a történelmi bejelentés: „Habemus papam!” – vagyis „Van pápánk!”. A Magyar Kurír összeállítása felidézi, hogy a konklávé Robert Francis Prevost bíborost választotta meg Róma 267. püspökévé, aki a XIV. Leó nevet vette fel.

A fehér füst 18.08-kor szállt fel a Sixtus-kápolna kéményéből, majd nem sokkal később Dominique Mamberti protodiakónus bíboros jelentette be az új egyházfő nevét a világ számára.

XIV. Leó pápa – polgári nevén Robert Francis Prevost – 1955. szeptember 14-én született Chicagóban. Francia, olasz és spanyol gyökerekkel rendelkező családban nevelkedett, tanulmányait pedig az ágostonos rendhez kötődő intézményekben kezdte meg. A Villanova Egyetemen matematikából szerzett diplomát, emellett filozófiai tanulmányokat is folytatott. Már fiatalon belépett a Szent Ágoston-rendbe: első fogadalmát 1978-ban, örökfogadalmát pedig 1981-ben tette le.

Teológiai tanulmányait Chicagóban végezte, majd elöljárói Rómába küldték kánonjogot tanulni az Angelicumra. Pappá szentelésére 1982-ben került sor a római Szent Mónika ágostonos kollégiumban.

A Magyar Kurír cikke kiemeli, hogy papi és szerzetesi szolgálatának jelentős része Peruban bontakozott ki, ahol hosszú éveken át missziós, oktatói és lelkipásztori feladatokat látott el.

A későbbi pápa Trujillóban és más perui szolgálati helyeken egyaránt fontos szerepet vállalt a rendi képzésben, a szemináriumi oktatásban és az egyházi igazságszolgáltatásban. Emellett a szegénynegyedek lelkipásztori gondozásából is kivette részét. Mint írják, több mint egy évtizeden keresztül végzett sokrétű szolgálata jelentős tapasztalatot adott számára a közösségépítés és az egyházi vezetés területén.

1999-ben az ágostonos rend chicagói tartományának perjelévé nevezték ki, majd nem sokkal később a rend generális perjelévé választották. Tisztségében két cikluson át szolgált, ami nemzetközi egyházi tekintélyét is tovább erősítette.

Ferenc pápa 2014-ben nevezte ki a perui Chiclayo egyházmegye apostoli kormányzójává, majd később püspökévé. Egyházi szolgálata ezt követően is folyamatosan bővült: a perui püspöki konferencia alelnökévé választották, több vatikáni dikasztérium munkájába is bekapcsolódott, majd 2023-ban Ferenc pápa Rómába hívta, és kinevezte a Püspöki Dikasztérium prefektusává.

Ugyanebben az évben bíborossá kreálták, később pedig a bíboros püspökök rendjébe is emelték. A cikkben hozzáteszik: XIV. Leó pápa az elmúlt években szorosan együttműködött Ferenc pápával, részt vett apostoli utakon és a püspöki szinódus munkájában is.

Az új pápa megtartotta püspöki jelmondatát is: „In Illo uno unum” – vagyis „Őbenne, az Egyben egyek”. A mondat Szent Ágoston egyik prédikációjából származik, és az egység gondolatát hangsúlyozza Krisztusban.

Névválasztásáról XIV. Leó pápa néhány nappal megválasztása után maga is beszélt a bíborosi testület előtt. Szó szerint így fogalmazott:

„Névválasztásomnak több oka is van, de elsősorban az, hogy XIII. Leó pápa a Rerum novarum kezdetű történelmi enciklikájával a szociális kérdéssel foglalkozott az első nagy ipari forradalom összefüggésében.”

A Szentatya hozzátette: az Egyháznak napjainkban is választ kell adnia az új technológiai és társadalmi kihívásokra, különösen a mesterséges intelligencia, az emberi méltóság, az igazságosság és a munka világát érintő kérdésekben.

XIV. Leó pápa megválasztásának első évfordulója alkalmából világszerte hívek milliói adnak hálát szolgálatáért, miközben továbbra is sok helyen hangzik fel az ősi ima: „Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat!”

BN/Felvidék.ma/Magyar Kurír