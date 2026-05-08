Von der Leyen: mindkét fél elkötelezett az EU–USA kereskedelmi megállapodás végrehajtása mellett

Mindkét fél továbbra is teljes mértékben elkötelezett az Európai Unió és az Egyesült Államok között tervezett kereskedelmi megállapodás végrehajtása mellett – közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt követően, hogy telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel pénteken hajnalban.

A közösségi oldalán közzétett üzenetében von der Leyen azt írta, az amerikai elnökkel megvitatták az EU és az Egyesült Államok közötti, tavaly júliusban kötött új kereskedelmi egyezmény végrehajtását, amellyel kapcsolatban az uniós bizottsági elnök hangsúlyozta:

a felek „jól haladnak” a július elejéig bevezetni tervezett vámcsökkentés irányába.

Donald Trump amerikai elnök a telefonbeszélgetést követően közölte: július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint Ursula von der Leyen ígéretet arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését.

Az Európai Bizottság elnöke az X-bejegyzésben beszámolt arról is, hogy a „nagyon jó beszélgetés” folyamán kitértek a közel-keleti helyzetre és a regionális partnerekkel való szoros együttműködésre is. Elmondása szerint egyetértettek abban, hogy Irán soha nem birtokolhat atomfegyvert.

„A közelmúlt eseményei egyértelműen megmutatták, hogy a regionális stabilitást és a globális biztonságot fenyegető kockázatok túl nagyok” – tette hozzá bejegyzésében az uniós bizottság elnöke.

