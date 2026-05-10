Az apró, de élni akaró farnadi református gyülekezet temploma

Alig egy hete adott otthont a Farnadi Református Gyülekezet a Barsi Egyházmegyei Majálisnak. A hitet mélyítő és a közösségeket erősítő ünnepi alkalom a község református templomában kezdődött. Így a helyiek mellett a tágabb környékről érkezett vendégek is megcsodálhatták a kis szakrális építményt.

Farnad Lévától 25 kilométerre, délnyugatra, a Kétyi-patak partján fekszik. Első írásos említése 1156-ból való Furnod alakban. A mintegy 1320 fős településen három templom található. A római katolikus templom 1732-ben épült fel barokk stílusban. II. József türelmi rendelete után épült fel a református, majd 1823-ban a helyi evangélikus templom.

A község honlapján olvasható információk szerint

a református templom 1787-ben épült. A torony 1804-ben készült el. A 19. század végén kórussal gazdagodott.

Az eltelt évtizedekben több kisebb felújítás mellett modernizáláson esett át a templom. A harangokat 1985-ben elektromos meghajtással látták el. A templom belsejét 1990-ben festették ki, és ugyanebben az évben felújították a külsejét is. 2000-ben vezették be a gázfűtést. 2004-ben kicserélték a padlózatot és a padokat.

A kétoldali karzat faberakásos szegélyén bibliai idézetek olvashatóak. A szószék a templom középső részén, a falnál helyezkedik el. A templom beltéri falain több emléktábla is látható. Az egyik közülük a reformáció 500. évfordulójának állít emléket.

A református templom visszakapta az egykori református iskola épületét, amelyet 2011-ben újítottak fel. Ma imateremként szolgál.

A farnadi gyülekezet jelenleg a nagyölvediekkel képez társegyházközséget közel egy évtizede. Antala Éva, a községben is szolgáló lelkész portálunknak a gyülekezettel kapcsolatban elmondta: „Alig hetven–hetvenöt felnőtt tagja van. Apró, de élni akaró a farnadi gyülekezet.”

Minden héten tartanak itt istentiszteletet és bibliaórát, a helyi tanintézményben hittant. A kis templom a hit erejében erős közösséget szolgál Farnadon.

Pásztor Péter/Felvidék.ma