Tizenöt éremmel zártak a magyarok a kajak-kenu világkupát

A magyar versenyzők egy első és két második helyet szereztek a szegedi kajak-kenu világkupa vasárnap délutáni 5000 méteres döntőiben, így 15 éremmel, három arannyal, nyolc ezüsttel és négy bronzzal zárták a viadalt.
A női kenusoknál a tavaly vb-bronzérmes Csorba Zsófia hamar lerázta magáról ellenfeleit, s a táv nagy részében magányosan falta a kilométereket, de ezt cseppet sem bánta, magabiztosan győzött. A férfiak hasonló számában Adolf Balázs már a táv elején hátrányba került a vb-második spanyol Jaime Duróval szemben, a második helyet azonban végig tartani tudta.
A kajakosoknál a szám háromszoros világbajnokánál, Kőhalmi Emesénél csak az aktuális vb-címvédő svéd Melina Andersson volt gyorsabb, aki maratonistaként a futószakaszokon mindenkinél jobb volt, s ezzel jelentős előnyt szerzett.
A férfiak versenyében a magyarok nem tudtak beleszólni a dobogós helyek sorsába, Varga Ádám nyolcadik lett, Kaed Ádám Said pedig nem fejezte be a versenyt.
A háromnapos szegedi viadalon, amely az olimpiai kvalifikációs versenysorozat része volt, 62 ország közel 700 versenyzője indult, a magyar színeket 49-en képviselték. A vk-sorozat következő állomásának a németországi Brandenburg ad otthont a jövő hétvégén.
Eredmények:
5000 m:
férfiak:
K-1:
1. Fernando Pimenta (portugál) 21:55.97 p
2. Mads Pedersen (dán) 21:57.45
3. Hamish Lovemore (dél-afrikai) 22:12.01
…8. Varga Ádám 23:01.77
C-1:
1. Jaime Duro (spanyol) 24:53.31 p
2. Adolf Balázs 25:26.34
3. Robin Hirsch (cseh) 25:46.14
…24. Gyányi Milán 1 kör lemaradás
nők:
K-1:
1. Melina Andersson (svéd) 24:46.25 p
2. Kőhalmi Emese 24:52.99
3. Estefania Fernandez (spanyol) 24:53.59
…6. Rendessy Eszter 25:16.24
C-1:
1. Csorba Zsófia 28:19.71 p
2. Carlotta Löske (német) 28:38.76
3. Maria Jose Mailliard (chilei) 28:42.79
…12. Győre Panna 31:40.74
MTI/Felvidék.ma