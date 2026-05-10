Tizenöt éremmel zártak a magyarok a kajak-kenu világkupát

A magyar versenyzők egy első és két második helyet szereztek a szegedi kajak-kenu világkupa vasárnap délutáni 5000 méteres döntőiben, így 15 éremmel, három arannyal, nyolc ezüsttel és négy bronzzal zárták a viadalt.

A női kenusoknál a tavaly vb-bronzérmes Csorba Zsófia hamar lerázta magáról ellenfeleit, s a táv nagy részében magányosan falta a kilométereket, de ezt cseppet sem bánta, magabiztosan győzött. A férfiak hasonló számában Adolf Balázs már a táv elején hátrányba került a vb-második spanyol Jaime Duróval szemben, a második helyet azonban végig tartani tudta.

A kajakosoknál a szám háromszoros világbajnokánál, Kőhalmi Emesénél csak az aktuális vb-címvédő svéd Melina Andersson volt gyorsabb, aki maratonistaként a futószakaszokon mindenkinél jobb volt, s ezzel jelentős előnyt szerzett.

A férfiak versenyében a magyarok nem tudtak beleszólni a dobogós helyek sorsába, Varga Ádám nyolcadik lett, Kaed Ádám Said pedig nem fejezte be a versenyt.

A háromnapos szegedi viadalon, amely az olimpiai kvalifikációs versenysorozat része volt, 62 ország közel 700 versenyzője indult, a magyar színeket 49-en képviselték. A vk-sorozat következő állomásának a németországi Brandenburg ad otthont a jövő hétvégén.

Eredmények:

5000 m:

férfiak:

K-1:

1. Fernando Pimenta (portugál) 21:55.97 p

2. Mads Pedersen (dán) 21:57.45

3. Hamish Lovemore (dél-afrikai) 22:12.01

…8. Varga Ádám 23:01.77

C-1:

1. Jaime Duro (spanyol) 24:53.31 p

2. Adolf Balázs 25:26.34

3. Robin Hirsch (cseh) 25:46.14

…24. Gyányi Milán 1 kör lemaradás

nők:

K-1:

1. Melina Andersson (svéd) 24:46.25 p

2. Kőhalmi Emese 24:52.99

3. Estefania Fernandez (spanyol) 24:53.59

…6. Rendessy Eszter 25:16.24

C-1:

1. Csorba Zsófia 28:19.71 p

2. Carlotta Löske (német) 28:38.76

3. Maria Jose Mailliard (chilei) 28:42.79

…12. Győre Panna 31:40.74

MTI/Felvidék.ma