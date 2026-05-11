Egy felmérés szerint az európaiak négyötöde tervez idén nyaralást

A fegyveres konfliktusok és a geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság, az Europ Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése, a Holiday Barometer szerint az európaiak közel négyötöde (77 százalék) tervez nyaralást, a válaszadók csaknem fele (46 százalék) pedig többet is költene.

Az MTI-hez hétfőn eljuttatott összefoglaló szerint a globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság mára kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Európában minden harmadik utazó (30 százalék) tartja ezt döntő szempontnak, míg Indiában, Észak-Ázsiában (37 százalék) és Észak-Amerikában (32 százalék) egyértelműen ez a legfontosabb tényező. 2023-hoz képest Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában megháromszorozódott azok aránya, akik a fegyveres konfliktusok kockázatát figyelembe veszik a nyári úti cél kiválasztásakor.

A politikai és társadalmi stabilitás egyre inkább meghatározza azt is, hogy mely országok kerülnek le a turisták térképéről: sokan elkerülnék Iránt, Izraelt, Afganisztánt és az Egyesült Államokat is a 26 ezer ember megkérdezésével február 27. és április 7. között végzett kutatás szerint.

Mindezek ellenére továbbra is magas az utazási kedv: az európaiak 77 százaléka tervez nyaralást idén, ami megközelíti a tavalyi 79 százalékos rekordot. Európában, Észak-Ázsiában, Indiában és Óceániában a válaszadók egynegyede kifejezetten gyakori utazónak számít, vagyis évente legalább három alkalommal indul útnak.

Az európai válaszadók 52 százaléka júliusban vagy augusztusban indul nyaralni, harmaduk szeptemberre időzíti a vakációt. A tavasz is népszerű időszak: áprilisban és májusban az európaiak 34 százaléka utazik.

Európában a 2026-os nyaralás átlagos költségvetése 2089 euró. A Holiday Barometer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között: Nyugat-Európában a legmagasabbak a büdzsék (2491 euró), míg Dél-Európában (1775 euró) és Kelet-Európában (1412 euró) alacsonyabbak.

Az európai utazók 46 százaléka az idén a tavalyinál magasabb költségvetéssel számol, miközben a nyaralások hossza változatlan: átlagosan 1,8 hetet töltenek vakáción.

Európában a megkérdezettek több mint harmada (36 százalék) belföldön tölti szabadságát, közel felük (49 százalék) külföldre utazna. Dél-Európában, ahol számos kiemelten népszerű turisztikai célpont is található, a válaszadók több mint fele (57 százalék) a belföldi nyaralást választaná. Az utazást nem tervező európaiak 41 százaléka anyagi okok miatt nem vakációzik idén nyáron az összefoglaló szerint.

A felmérésben kitértek a mesterséges intelligencia (AI) szerepére, és a válaszok alapján az idén már sokkal többen fordultak AI-hoz a nyaralás megszervezésekor, mint egy évvel korábban.

Indiában a válaszadók 69 százaléka, az Egyesült Arab Emírségekben 60, Malajziában 54 százalék használt ilyen eszközöket utazástervezéshez vagy foglaláshoz, míg Nyugat-Európában és Észak-Amerikában ez az arány jóval alacsonyabb, 19 százalék.

Az európai válaszadók közel harmada (28 százalék) használja rendszeresen az AI-t: információkeresésben (72 százalék), műszaki vagy összetett kérdések megoldásában (49 százalék) és a szabadidős utazások előkészítésében (29 százalék) kérnek segítséget.

A nyaralás során az AI elsősorban gyakorlati segítséget nyújt: útvonaltervezéshez (89 százalék), a helyi látnivalók felkutatásához (88 százalék), valamint az időjárással, az egészségügyi előírásokkal és a pénzügyekkel kapcsolatos információk gyors eléréséhez használják.

MTI/Felvidék.ma