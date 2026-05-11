Kaja Kallas elutasította, hogy Gerhard Schröder európai közvetítő legyen

Kép forrása: Kaja Kallas, FB

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn Brüsszelben nyilatkozva elutasította azt az orosz felvetést, hogy Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő.

Arra reagálva, hogy Schrödert Vlagyimir Putyin orosz elnök lehetséges európai közvetítőként említette, Kallas a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően újságíróknak válaszolva hangsúlyozta:

Gerhard Schröder orosz állami tulajdonú vállalatokat képviselő magas beosztású lobbista volt, tehát – mint kiemelte – „egyértelmű”, miért akarja Vlagyimir Putyin, hogy az egykori német kancellár „az asztal mindkét oldalán üljön”.

„Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog” – tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

MTI/Felvidék.ma

