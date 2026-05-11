Kedvezményesen környezetbarát élményeket kínál a Nagyszombat Megyei Önkormányzat

Nagyszombat megye idén is hasznos kedvezményt kínál a gyermekes családoknak. Hétvégéken, ünnepnapokon és munkaszüneti napokon kedvezményes családi jeggyel utazhatnak a régióban közlekedő regionális buszokon mindössze szimbolikus egy euróért.

„Örülök, hogy idén egyszerű és megfizethető kedvezményt is kínálhatunk a családoknak, hogy felfedezhessék régiónkat. Arra szeretnénk ösztönözni az embereket, hogy hagyják otthon az autójukat és tömegközlekedési eszközöket igénybe véve szerezzenek élményeket. Nagyszombat megye sok mindent kínál – a történelemtől a természeten át a kultúráig –, és a közös kirándulások a legjobb módjai annak, hogy felfedezzük ezeket az értékeket” – mondta Peter Kováčik, a Nagyszombat Megyei Hivatal kommunikációs osztályának dolgozója.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben olvasható:

a kezdeményezés célja, hogy a családokat arra ösztönözze, hogy több időt töltsenek együtt, és egyúttal megismerjék régiójukat.

Mint írják, Nagyszombat megye számos érdekes helyet kínál – a Kis-Kárpátok természeti szépségeitől a történelmi városokon át a vízparti pihenésig –, és sok közülük könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel.

Nagyszombat megye Regionális Turisztikai Szervezete a weboldalán érdekes kirándulások listáját teszi közzé. Az autóbusz kényelmes és gondtalan módja lehet egy hétvégi kirándulás megtervezésének anélkül, hogy autóba kellene ülni.

A családi jegy legfeljebb öt fő számára biztosít utazási lehetőséget két felnőtt és három gyermek, vagy egy felnőtt és négy 18 év alatti gyermek kombinációjában.

A jegy a megye mindhárom szerződött közlekedési társasága, az ARRIVA Nagyszombat, a Dunaszerdahelyi Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat és a SKAND Szakolca vonalain érvényes, és közvetlenül a buszvezetőtől megvásárolható

– emelik ki a közleményben.

PP/Felvidék.ma