Home Kitekintő Kína tiltakozik a kínai vállalatokat érintő amerikai szankciók ellen
Kitekintő

Kína tiltakozik a kínai vállalatokat érintő amerikai szankciók ellen

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: AFP

Kína határozottan ellenzi a nemzetközi jogi alap és az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása nélküli illegális egyoldalú szankciókat – jelentette ki Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő arra reagált, hogy az Egyesült Államok három kínai vállalatot szankcionált arra hivatkozva, hogy segítséget nyújtottak iráni katonai tevékenységekhez.

Kuo kiemelte:

Kína következetesen arra kötelezi vállalatait, hogy a törvényeknek és előírásoknak megfelelően folytassák tevékenységüket, és határozottan fellép a kínai cégek jogos érdekeinek védelmében.

A szóvivő hozzátette: Kína az iráni helyzettel kapcsolatban már több alkalommal ismertette álláspontját.

Mint mondta, a jelenlegi helyzetben a legfontosabb feladat az újabb fegyveres konfliktus elkerülése, nem pedig az, hogy más országokat „rosszindulatúan összefüggésbe hozzanak” a konfliktussal vagy befeketítsenek.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Kaja Kallas elutasította, hogy Gerhard Schröder európai közvetítő...

Donald Trump visszautasította Irán válaszát

Az amerikai ENSZ-nagykövet szerint bár lassan, de jelenleg...

Babiš bízik abban, hogy a magyar miniszterelnökkel együttműködve...

Kreml: Fico nem hozott Moszkvába üzenetet Zelenszkijtől

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert

Alakuló ülését tartja a parlament

Háromnapos tűzszünetet jelentett be Trump Ukrajna és Oroszország...

A németekhez sem érkezik olaj a Barátság vezetéken

Az iráni külügyminiszter szerint felelőtlen katonai kalandokba bocsátkozik...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma