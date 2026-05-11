Márciusban a nagykereskedelemben csökkent leginkább a foglalkoztatottság
BN
Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

2026 márciusában tíz megfigyelt ágazatból hatban csökkent éves összevetésben a foglalkoztatottság Szlovákiában, a legjelentősebb visszaesést pedig a nagykereskedelemben regisztrálták, ahol 3,3 százalékkal kevesebben dolgoztak, mint egy évvel korábban – tájékoztatott a Szlovák Statisztikai Hivatal.

A foglalkoztatottak számának csökkenése az olyan nagy foglalkoztatónak számító ágazatokat is érintette, mint az ipar, ahol 0,7 százalékos visszaesést mértek, valamint a kiskereskedelem, amelyben 1,9 százalékkal dolgoztak kevesebben, mint tavaly márciusban.

Ezzel szemben négy ágazatban növekedett a foglalkoztatottság.

A legjelentősebb bővülést a szálláshely-szolgáltatás területén regisztrálták, ahol 5,5 százalékkal nőtt az alkalmazottak száma. Emellett mérsékeltebb, legfeljebb 3,5 százalékos növekedést mutatott az építőipar, a kiválasztott piaci szolgáltatások, valamint a vendéglátóipari vállalkozások és éttermek szektora is.

A 2026-os év első három hónapját összesítve a foglalkoztatottság éves szinten tíz ágazatból hatban emelkedett. A legnagyobb növekedést továbbra is a szálláshely-szolgáltatásban mérték, ahol 6,5 százalékos bővülést jegyeztek fel.

Visszaesés ugyanakkor az iparban, a szállítás és raktározás területén, a kiskereskedelemben, valamint különösen a nagykereskedelemben volt tapasztalható, ezekben az ágazatokban a csökkenés mértéke elérte a 4 százalékot.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

