Megkezdődött Wohlmuth Ferenc vértanú pap boldoggáavatási eljárásának római szakasza

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett Wohlmuth Ferenc boldoggáavatási ügye: május 5-én hivatalosan is megkezdődött az eljárás római szakasza – számol be a hírről a Győri Egyházmegye hivatalos oldala.

Mint írják, a Tanácsköztársaság idején kivégzett pap vértanúságának tényét és körülményeit a továbbiakban a Szenttéavatási Ügyek Dikasztériuma vizsgálja. A római ülésen jelen volt Veres András, valamint Törő András is.

A boldoggáavatási eljárás még 2021 januárjában indult el, a vizsgálat egyházmegyei szakaszának lezárására pedig 2024 szeptemberében került sor. Az összegyűjtött dokumentáció közel 900 oldalt tesz ki, amelyet olasz nyelvre is lefordítottak, majd viaszpecséttel lezárva juttattak el Rómába.

Kiemelték: a római szakasz megnyitása nemcsak adminisztratív lépés, hanem annak jele is, hogy Wohlmuth Ferenc tanúságtétele az egyetemes Egyház számára is jelentőséggel bír. Az egykori császári plébános életútja és vértanúsága így a következő vizsgálati szintre lépett.

A közlés szerint a Vatikáni Rádió magyar adásának vendégeként Veres András arról is beszélt, hogy Törő András kapta meg a posztulátori feladatot, vagyis ő képviseli az ügyet Rómában, és tartja a kapcsolatot a dikasztériummal. Mint fogalmazott, évente csaknem ezer hasonló ügy érkezik a hivatalhoz, ezért az eljárás időigényes lehet, ugyanakkor bizakodásra ad okot, hogy Wohlmuth Ferenc után viszonylag kevés, ám annál jelentősebb dokumentum maradt fenn.

Hozzátették: a vértanú pap lelkinaplójából világosan kirajzolódik mély hite, az Egyház és népe iránti szeretete, valamint az a belső készség, amellyel a legnagyobb áldozatot is vállalni tudta. Naplójában arról ír, hogy olyan időszak következhet, amikor akár életüket is oda kell adniuk hitükért és az Egyházért – és ezt ő végül valóban megtette.

Veres András kiemelte azt is: novemberben ad limina látogatásra érkeznek Rómába a Szentatyához, ahol szeretnék megemlíteni Wohlmuth Ferenc ügyét is.

Mint mondta:

Maga a Szentszék bátorította a magyar püspököket arra, hogy a kommunizmus idején történt vértanúságokat tárják fel és terjesszék a dikasztérium elé. A püspök reményét fejezte ki, hogy az ügy akár elsőbbséget is kaphat, mivel a vértanúság ténye egyértelműnek mutatkozik, így nincs szükség külön csodára a boldoggá avatáshoz.

A Győri Egyházmegye közlése szerint Wohlmuth Ferenc emlékét nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is rendszeresen ápolják. A császári templomban minden évben közös megemlékezést tartanak, amelyre Ausztriából is érkeznek zarándokok. Az ottani állandó kiállítás bemutatja a plébános életét és vértanúságát, személyes tárgyai mellett pedig azt a bitófát is őrzik, amelyen kivégezték.

A győri megyéspüspök végül arra kérte a híveket, imádkozzanak azért, hogy Wohlmuth Ferenc mielőbb a boldogok sorába kerülhessen.

BN/Felvidék.ma/Győri Egyházmegye