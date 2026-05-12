Az eső miatt kedd délutánig figyelmeztetés van érvényben Közép-Szlovákiában

Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben az eső miatt kedden, május 12-én délutánig Közép-Szlovákiában – tájékoztatott honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

Hétfő este viharokra kellett számítani, leginkább Nyitra (Nitra) megyében.

A figyelmeztetés Besztercebánya és Zsolna megye teljes területén, Trencsén megye legtöbb járásában, valamint a Rozsnyói, a Lévai, az Aranyosmaróti és a Poprádi járásban érvényes.

Ezeken a területeken 35-60 milliméternyi csapadék várható.

„Nem ritka a sok csapadék ebben az évszakban, ezeken a területeken, de akár potenciális veszélyt is jelent, és kisebb károk keletkezhetnek” – figyelmeztettek a meteorológusok.

tasr/Felvidék.ma