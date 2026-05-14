A belügyi tárca akciótervet készített a menekültügy és a migráció kezelésére

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma akciótervet készített a menekültügy és a migráció kezelésére vonatkozó nemzeti stratégiához. Ennek célja, hogy konkrét intézkedésekkel biztosítsa a stratégia végrehajtását. Az előkészítésben részt vett a Nemzetközi Migrációs Szervezet, valamint több szlovák minisztérium és hivatal is. Ez abból a dokumentumból derül ki, amelyet a belügyi tárca tárcaközi véleményezésre bocsátott.

„Az akcióterv rendszerszinten bontja le a nemzeti stratégia céljait tematikus területekre, és olyan intézkedéscsomagot tartalmaz, amely meghatározza a felelősöket, a végrehajtás időkeretét, valamint a teljesítés mutatóit” – közölte a minisztérium az anyagban.

A dokumentum tíz célt határoz meg. Ezek között szerepel például a határellenőrzéshez szükséges rendőri kapacitások megerősítése, az illegális munkavégzés megelőzését szolgáló intézményesített mechanizmusok erősítése, a válsághelyzetekre való felkészültség biztosítása, valamint a legális migrációs lehetőségek hatékonyabbá és vonzóbbá tétele.

Az egyes célokhoz konkrét feladatokat rendeltek. A minisztérium az anyagban kitér azokra a kockázatokra is, amelyek az akcióterv megvalósítását veszélyeztethetik. Ezek között jogalkotási és intézményi kockázatok is szerepelnek, emellett a tárca a pénzügyi kockázatokkal is számol.

„Az akcióterv intézkedéseinek megvalósítását veszélyeztetheti a finanszírozás hiánya. Ez a kockázat több tényező együtteséből fakad, például az állami költségvetésből, illetve az egyes tárcák és intézmények saját meglévő forrásaiból elérhető pénzeszközök bizonytalanságából. További tényező a külső forrásokból, például uniós alapokból történő társfinanszírozás szükségessége, ahol a kockázatot növelhetik a programozásban, a prioritásokban vagy a finanszírozást nyújtó programok szerkezetében bekövetkező esetleges változások” – áll a belügyminisztérium anyagában.

