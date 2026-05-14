A kormánypárti civakodást bírálja az ellenzék, de köztük sincs egyetértés

A gazdasági növekedést célzó javaslatokkal kapcsolatos, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok miatt bírálja a kormánypártokat az SaS és a Slovensko mozgalom. A javaslatokról csütörtökön kellene tárgyalnia a koalíciós tanácsnak. Az SaS egyes javaslatokkal egyetért és hajlandó lenne támogatni azokat a parlamentben, a Slovensko a csomag végleges bejelentésére vár.

„Felszólítjuk a kormánypártokat, hogy hagyják abba a veszekedést, és terjesszék végre elő a növekedési csomagot. Haladéktalanul. Már tegnap késő lett volna, sőt egy évvel ezelőtt is késő lett volna, de akkor legalább július 1-ig állítsák össze és fogadják el. Mi tényleg készek vagyunk támogatni a hasznos javaslatokat” – jelentette ki pártja sajtótájékoztatóján Marián Viskupič, az SaS alelnöke.

Hozzátette, több felmerült javaslat szerepel a pártjuk programjában is. Helyesnek nevezte például a tranzakciós adó eltörlését,

vagy azt, hogy már 16 éves kortól lehessen vállalkozni, továbbá a járulékok csökkentését, a visszaforgatott nyereség adójának eltörlését, az energiaárak csökkentését a cégek számára, valamint az üdülési utalványok eltörlését.

Ez utóbbi eltörlését viszont ellenzi a Slovensko mozgalom. „A kormánypártok növekedésélénkítő lépéseknek nevezik az olyan újabb népnyúzó intézkedéseket, hogy hozzányúlnak a nyugdíjakhoz vagy megszüntetik az utazási utalványokat” – mondta Július Jakab, a Slovensko elnökségi tagja.

