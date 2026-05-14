Blanár elítéli a Kárpátalját ért orosz támadást, Pellegrini törvénymódosítást sürget

A szlovák államfő szerint a határhoz közeli dróntámadás ismét megmutatta, hogy a fegyveres erőknek békeidőben is hatékonyabban kell tudniuk reagálni a légtérbe kerülő veszélyes objektumokra. Juraj Blanár külügyminiszter szerint a támadás tovább szűkíti a békéről folytatott párbeszéd lehetőségét.

Szlovákia elítéli a Kárpátalját, köztük az Ungvár térségét is érintő szerdai orosz légitámadást – jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter. A támadás a szlovák határ közelében történt, abban a régióban, ahol szlovák kisebbség is él.

Blanár szerint a támadás közvetlenül egy rövid tűzszünet után következett, amely esélyt adhatott volna a feszültség csökkentésére, egy tartósabb fegyvernyugvás előkészítésére és a béketárgyalások folytatására.

A külügyminiszter rámutatott: a polgári lakosságot és a létfontosságú infrastruktúrát érő támadások sem ukrán, sem orosz területen nem növelik a békefolyamat esélyeit. Mint fogalmazott, a helyzet további éleződése éppen ellenkezőleg, leszűkíti a háború lezárásáról, valamint a tartós és igazságos béke eléréséről szóló párbeszéd lehetőségét.

A történtekre Peter Pellegrini köztársasági elnök is reagált. Az államfő szerint a Szlovákia keleti határa közelében történt újabb dróntámadás ismét igazolta, hogy sürgősen módosítani kell a szlovák fegyveres erőkről szóló törvényt. Pellegrini úgy véli, a hadseregnek békeidőben is képesnek kell lennie hatékonyan fellépni olyan objektumokkal szemben, amelyek célzottan vagy akár véletlenül behatolhatnak Szlovákia területére.

„Ezért bízom benne, hogy az elnöki palotában indított kerekasztal-megbeszélés, amely a fegyveres erők vezérkari főnökségén folytatódott, meggyőzi az összes pártot arról, hogy rendkívül sürgető kérdésről van szó, és a képviselők mielőbb előkészítik a törvénymódosítást” – jelentette ki Pellegrini.

A 2022-ben indított orosz invázió kezdete óta most érte a legsúlyosabb támadás Kárpátalját. Az ukrán hadsereg közlése szerint 11 pilóta nélküli Sáhid és Geran drón érte el a régió légterét, ezek többségét az ukrán légierő megsemmisítette. A drónokat a beszámolók szerint alig 50 kilométerre a szlovák határtól észlelték.

A támadást követően Szlovákia biztonsági okokból lezárta valamennyi Ukrajnával közös határátkelőjét.

Felvidék.ma/TASR